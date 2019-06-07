Google выпустила Android Q Beta 4

С сегодняшнего дня Google начала распространять четвертую бета-версию Android Q с финальными API (уровень API 29) и официальным SDK.

Android Q Beta 4 включает в себя активную кнопку принудительного поворота картинки в портретный либо ландшафтный режим. Помимо этого, появилась возможность убирать уведомления свайпом в любую сторону, добавились новые цвета акцентов для тем оформления, а также переместился ярлык блокировки экрана.

На данный момент Android Q Beta 4 доступна для устройств Google Pixel. На другие устройства, зарегистрированные в программе Android Q Beta, обновление начнет распространяться в ближайшие недели.

Google делает акцент на том, что это предварительная версия программного обеспечения, которая может привести проблемам с батареей, а также некоторые приложения могут работать не так, как ожидалось.