Google Play продолжит работать на смартфонах Huawei

Корпорация Google приостановила поставки программного и аппаратного обеспечения для Huawei Technologies, за исключением тех, которые общедоступны по лицензии с открытым исходным кодом.

Однако, по словам представителя Google , владельцы нынешних смартфонов Huawei с приложениями Google по-прежнему смогут использовать и загружать обновления приложений, предоставляемые Google . В заявлении поискового гиганта говорится:

«Для пользователей наших сервисов Google Play и средства защиты Google Play Protect будут продолжать функционировать на существующих устройствах Huawei .»