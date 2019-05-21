Google Play продолжит работать на смартфонах Huawei

Корпорация Google приостановила поставки программного и аппаратного обеспечения для Huawei Technologies, за исключением тех, которые общедоступны по лицензии с открытым исходным кодом.

Huawei Google

Однако, по словам представителя Google, владельцы нынешних смартфонов Huawei с приложениями Google по-прежнему смогут использовать и загружать обновления приложений, предоставляемые Google. В заявлении поискового гиганта говорится:

«Для пользователей наших сервисов Google Play и средства защиты Google Play Protect будут продолжать функционировать на существующих устройствах Huawei

Каким образом скажется на Huawei решение Дональда Трампа, запрещающее сотрудничество американских компаний с китайским производителем, пока неизвестно. Напомним, производители чипов Intel, Qualcomm, Xilinx и Broadcom также приостановили сотрудничество с Huawei.


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