Google, Intel и Qualcomm прекращают сотрудничество с Huawei

Корпорация Google приостановили поставки программного и аппаратного обеспечения для Huawei Technologies. Такое решение последовало после того, как президент США внес Huawei в черный список иностранных компаний, с которыми американские компании не могут вести бизнес.

Huawei

Таким образом у Huawei больше не будет доступа к обновлениям безопасности и технической поддержке Google, а на будущих устройствах китайского производителя не будет таких приложений, как YouTube и Google Maps. Но все же Huawei сможет использовать модификацию Android с открытым исходным кодом – без фирменного магазина приложений Google, Gmail, Google-карт и комплекта других Google-приложений.

Intel и Qualcomm также прекращают сотрудничество с Huawei

Вслед за Google своё сотрудничество с Huawei прекратили и ведущие производители чипсетов – Intel, Qualcomm и Broadcom. Тем не менее, китайский производитель подготовился к такому развитию событий и накопила необходимые компоненты, и сможет спокойно работать в течении трёх месяцев.

Если разрыв отношений с производителями процессоров не сильно отобразится на бизнесе Huawei, то разрыв с Google может очень сильно навредить китайскому производителю, который сейчас занимает второе место на рынке смартфонов и стремится стать лидером до конца нынешнего года.

Последствия для рынка

Многие политические и экономические аналитики видят в Huawei лишь пешку и разменную монету в торговой ссоре между США и Китаем. И хотя Huawei является прямой жертвой данного конфликта, последствия будут распространяться не только на китайскую экономику, но даже на глобальные сетевые и мобильные рынки.


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