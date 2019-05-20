Google, Intel и Qualcomm прекращают сотрудничество с Huawei

Корпорация Google приостановили поставки программного и аппаратного обеспечения для Huawei Technologies. Такое решение последовало после того, как президент США внес Huawei в черный список иностранных компаний, с которыми американские компании не могут вести бизнес.

Таким образом у Huawei больше не будет доступа к обновлениям безопасности и технической поддержке Google , а на будущих устройствах китайского производителя не будет таких приложений, как YouTube и Google Maps. Но все же Huawei сможет использовать модификацию Android с открытым исходным кодом – без фирменного магазина приложений Google , Gmail , Google-карт и комплекта других Google-приложений.

Intel и Qualcomm также прекращают сотрудничество с Huawei

Вслед за Google своё сотрудничество с Huawei прекратили и ведущие производители чипсетов – Intel , Qualcomm и Broadcom. Тем не менее, китайский производитель подготовился к такому развитию событий и накопила необходимые компоненты, и сможет спокойно работать в течении трёх месяцев.

Если разрыв отношений с производителями процессоров не сильно отобразится на бизнесе Huawei , то разрыв с Google может очень сильно навредить китайскому производителю, который сейчас занимает второе место на рынке смартфонов и стремится стать лидером до конца нынешнего года.

Последствия для рынка