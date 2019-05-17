Google представил новые инструменты для продвижения приложений
Ранее в этом месяце Google представил новые рекламные инструменты для расширения и монетизации бизнеса, связанного с разработкой приложений.
Новая стратегия назначения ставок в Google Ads
В скором времени в кампаниях для приложений появится возможность задавать целевую рентабельность (tROAS). Новая стратегия позволит рекламодателям платить больше за тех пользователей, которые склонны тратить больше, и наоборот.
При использовании этой стратегии бюджет будет расходоваться таким образом, чтобы обеспечить максимальную ценность конверсий в рамках заданной суммы.
tROAS будет запущена для всех кампаний по продвижению приложений на iOS и Android в следующем месяце.
Подробнее об это стратегии можно узнать в Справке.
Инструменты для управления объявлениями
Новые инструменты для управления рекламой позволят показывать более релевантные объявления в большем количестве мест.
YouTube. Приложение можно автоматически рекламировать в двух новых местах размещения. Для этого нужно минимум одно горизонтальное изображение и одно видео. Первый плейсмент – лента на главной странице YouTube, второй – in-stream видео.
Группы объявлений. В этом месяце появится возможность создавать несколько групп объявлений в одной и той же кампании. В результате можно будет запускать рекламу для разных типов пользователей.
Партнёрство с агентствами. Google сотрудничает с восемью проверенными агентствами, включая Vidmob, Consumer Acquisition, Bamboo, Apptamin, Webpals Mobile, Creadits, Kaizen Ad и Kuaizi, которые помогают управлять рекламой на всех этапах: от дизайна до отчётности.
Новые функции в AdMob
Поиск по картинкам. В Центре просмотра объявлений стала доступна новая функция, которая позволяет искать и просматривать графические объявления (в том числе на основе Flash). С её помощью можно быстро находить и удалять неудачные объявления. Для этого достаточно загрузить скриншот объявления.
Максимальный рейтинг рекламного контента. Это нововведение позволяет предотвратить показ объявлений, неподходящих для более молодой аудитории.
Пользовательские метрики в отчётах. Новые метрики, такие как дневная аудитория и среднее время сеанса, позволят быстро увидеть, как изменения в стратегии монетизации влияют на ключевые показатели вовлечённости.
Напомним, что в марте в кампаниях для приложений стала доступна стратегия «Максимум конверсий».
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