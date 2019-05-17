Google представил новые инструменты для продвижения приложений

Ранее в этом месяце Google представил новые рекламные инструменты для расширения и монетизации бизнеса, связанного с разработкой приложений.

Новая стратегия назначения ставок в Google Ads

В скором времени в кампаниях для приложений появится возможность задавать целевую рентабельность (tROAS). Новая стратегия позволит рекламодателям платить больше за тех пользователей, которые склонны тратить больше, и наоборот.

При использовании этой стратегии бюджет будет расходоваться таким образом, чтобы обеспечить максимальную ценность конверсий в рамках заданной суммы.

tROAS будет запущена для всех кампаний по продвижению приложений на iOS и Android в следующем месяце.

Подробнее об это стратегии можно узнать в Справке .

Инструменты для управления объявлениями

Новые инструменты для управления рекламой позволят показывать более релевантные объявления в большем количестве мест.

YouTube . Приложение можно автоматически рекламировать в двух новых местах размещения. Для этого нужно минимум одно горизонтальное изображение и одно видео. Первый плейсмент – лента на главной странице YouTube, второй – in-stream видео.

. Приложение можно автоматически рекламировать в двух новых местах размещения. Для этого нужно минимум одно горизонтальное изображение и одно видео. Первый плейсмент – лента на главной странице YouTube, второй – in-stream видео. Группы объявлений . В этом месяце появится возможность создавать несколько групп объявлений в одной и той же кампании. В результате можно будет запускать рекламу для разных типов пользователей.

. В этом месяце появится возможность создавать несколько групп объявлений в одной и той же кампании. В результате можно будет запускать рекламу для разных типов пользователей. Партнёрство с агентствами. Google сотрудничает с восемью проверенными агентствами, включая Vidmob, Consumer Acquisition, Bamboo, Apptamin, Webpals Mobile, Creadits, Kaizen Ad и Kuaizi, которые помогают управлять рекламой на всех этапах: от дизайна до отчётности.

Новые функции в AdMob

Поиск по картинкам . В Центре просмотра объявлений стала доступна новая функция , которая позволяет искать и просматривать графические объявления (в том числе на основе Flash). С её помощью можно быстро находить и удалять неудачные объявления. Для этого достаточно загрузить скриншот объявления.

. В Центре просмотра объявлений стала доступна , которая позволяет искать и просматривать графические объявления (в том числе на основе Flash). С её помощью можно быстро находить и удалять неудачные объявления. Для этого достаточно загрузить скриншот объявления. Максимальный рейтинг рекламного контента . Это нововведение позволяет предотвратить показ объявлений, неподходящих для более молодой аудитории.

. Это нововведение показ объявлений, неподходящих для более молодой аудитории. Пользовательские метрики в отчётах. Новые метрики, такие как дневная аудитория и среднее время сеанса, позволят быстро увидеть, как изменения в стратегии монетизации влияют на ключевые показатели вовлечённости.

Напомним, что в марте в кампаниях для приложений стала доступна стратегия «Максимум конверсий».