«Кожаная» версия смартфона Huawei Y7 Prime (2019) снабжена 64 Гбайт памяти

«Кожаная» версия смартфона Huawei Y7 Prime (2019) снабжена 64 Гбайт памяти

Компания Huawei представила смартфон специальной серии Y7 Prime (2019) Faux Leather Special Edition, приобрести который можно будет по ориентировочной цене 220 долларов США.

Аппарат оборудован 6,26-дюймовым дисплеем на матрице IPS с разрешением HD+ (1520 ? 720 точек). Тыльная часть корпуса отделана искусственной кожей коричневого цвета.

В устройстве задействован процессор Snapdragon 450. Чип содержит восемь вычислительных ядер ARM Cortex-A53 с тактовой частотой до 1,8 ГГц, графический ускоритель Adreno 506 и модем LTE со скоростью передачи данных до 300 Мбит/с.

Фронтальная камера с 16-мегапиксельным сенсором установлена в небольшом вырезе в верхней части экрана. Сзади расположена двойная основная камера с датчиками на 13 млн и 2 млн пикселей.

«Кожаная» версия смартфона Huawei Y7 Prime (2019) снабжена 64 Гбайт памяти

В арсенале смартфона — 3 Гбайт оперативной памяти, флеш-накопитель вместимостью 64 Гбайт, слот microSD, адаптеры Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth 4.2 LE, дактилоскопический сканер, приёмник GPS/ГЛОНАСС, FM-тюнер, порт Micro-USB и 3,5-миллиметровое гнездо для наушников.

Питание обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 4000 мА·ч. Применена операционная система Android 8.1 Oreo с надстройкой EMUI 8.2.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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