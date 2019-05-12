Фотографии чехла раскрывают особенности конструкции смартфона Huawei Nova 5

В распоряжении сетевых источников оказались «живые» фотографии защитного чехла для пока не представленного официально смартфона Nova 5 компании Huawei .

Снимки позволяют получить представление о конструктивных особенностях готовящегося аппарата. Как можно видеть, в тыльной части корпуса смартфона расположится тройная камера. По слухам, в её состав войдут датчики с 48 млн и 12,3 млн пикселей, а также дополнительный сенсор для получения данных о глубине сцены.

Прорези в чехле говорят о наличии стандартного 3,5-миллиметрового гнезда для наушников. Разумеется, предусмотрен порт USB .

Аппарату приписывают наличие 6,39-дюймового дисплея AMOLED с разрешением Full HD+ (2340 ? 1080 точек). Вероятно, экран получит вырез в верхней части для фронтальной камеры.

Основой послужит процессор Kirin 980, который содержит восемь ядер (квартеты ARM Cortex-A76 и ARM Cortex-A55), два нейропроцессорных блока NPU и графический контроллер ARM Mali-G76.

По слухам, селфи-камера может быть наделена 25-мегапиксельным датчиком. Наконец, говорится, что питание обеспечит аккумуляторная батарея ёмкостью 3500 мА·ч.

По оценкам IDC, китайская компания Huawei в первом квартале текущего года отгрузила 59,1 млн смартфонов, что соответствует 19,0 % глобального рынка. Сейчас Huawei находится на втором месте в списке ведущих производителей смартфонов.



