Google выпустил третью бету Android Q

Интернет-гигант Google сообщил о релизе третьей по счету публичной бета-версии ОС Android Q, которая стала доступна сразу для двух десятков устройств. Конечно, обычные пользователи ее не получат – для этого нужно быть участником программы бета-тестирования, и тогда обновление прилетит к вам по воздуху.



Также можно скачать бету на официальных форумах производителей поддерживаемых гаджетов и установить ее вручную. Среди всех поддерживаемых устройств есть современные смартфоны OnePlus и Xiaomi, а также новинки LG, Huawei и Vivo, а вот устройства Samsung по неясным причинам отсутствуют.



Третья бета Android Q получила полноценную поддержку складных смартфонов, доработанную темную тему и целый ряд мелких исправлений и улучшений. Но сразу отметим, что это еще не финальный билд, и разработчики не несут никакой ответственности за окирпичивание вашего аппарата – тут уж сами решайте, ставить сырую версию или нет. Релиз стабильной версии Android Q ожидается в августе этого года.