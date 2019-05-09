Google выпустил третью бету Android Q

Интернет-гигант Google сообщил о релизе третьей по счету публичной бета-версии ОС Android Q, которая стала доступна сразу для двух десятков устройств. Конечно, обычные пользователи ее не получат – для этого нужно быть участником программы бета-тестирования, и тогда обновление прилетит к вам по воздуху.

Также можно скачать бету на официальных форумах производителей поддерживаемых гаджетов и установить ее вручную. Среди всех поддерживаемых устройств есть современные смартфоны OnePlus и Xiaomi, а также новинки LG, Huawei и Vivo, а вот устройства Samsung по неясным причинам отсутствуют.

Третья бета Android Q получила полноценную поддержку складных смартфонов, доработанную темную тему и целый ряд мелких исправлений и улучшений. Но сразу отметим, что это еще не финальный билд, и разработчики не несут никакой ответственности за окирпичивание вашего аппарата – тут уж сами решайте, ставить сырую версию или нет. Релиз стабильной версии Android Q ожидается в августе этого года.

Максим Мишенев, MobileDevice


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