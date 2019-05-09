Android использует более чем 2,5 млрд активных устройств

В рамках ежегодной конференции Google I/O 2019, компания объявила о количестве активных аппаратных устройств, работающих под управлением ОС Android.

Android 10 Q

По словам ведущего директора Android, Стефани Катбертсон (Stephanie Cuthbertson), на данный момент в мире насчитывается более двух с половиной миллиардов активных устройств Android. А это большой скачок, по сравнению с 2 млрд активных устройств, достигнутых в 2017 году – Android по-прежнему распространяется в довольно высоком темпе. С сентября 2015 года по май 2017 года добавилось около 400 миллионов новых устройств, использующих Android. А за последние два года появилось ещё 500 миллионов устройств, работающих под управлением данной ОС.

Android 9 Pie

Последние данные о распространении, собранные за семидневный период, заканчивающийся сегодня, показали, что только 10,4% Android-устройств используют последнюю сборку Android 9.0 Pie. Также широко используется и версия Oreo – Android 8 и 8.1 (в сумме 28,3%). Доля Android 7 Nougat составляет 19,2%. За ней следует Android 6 Marshmallow с 16,9%. А на последнем месте расположились Android Gingerbread (2.3x) и Ice Cream Sandwich (4.0x). Данные версии всё ещё встречаются на 0,3% Android-устройств.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Mobile

←+Ctrl+→

Интересные новости
Первые лицензии на 5G-частоты Украина может выставить на торги в 2020, - ОмелянПервые лицензии на 5G-частоты Украина может выставить на торги в 2020, - Омелян
Energizer выпустила защищенный смартфон Hardcase H10 в металлической упаковкеEnergizer выпустила защищенный смартфон Hardcase H10 в металлической упаковке
Apple Watch занимают более трети рынка «умных» часовApple Watch занимают более трети рынка «умных» часов
Рендер раскрывает особенности дизайна недорогого смартфона Moto E6Рендер раскрывает особенности дизайна недорогого смартфона Moto E6
Рынку планшетов пророчат дальнейшее падениеРынку планшетов пророчат дальнейшее падение
Блок рекламы


Похожие новости
Google выпустил третью бету Android QGoogle выпустил третью бету Android Q
Google представила Android Q: все нововведения и поддерживаемые устройстваGoogle представила Android Q: все нововведения и поддерживаемые устройства
Apple Watch занимают более трети рынка «умных» часовApple Watch занимают более трети рынка «умных» часов
Разборка Oppo Reno 10X Zoom Edition показывает устройство камерРазборка Oppo Reno 10X Zoom Edition показывает устройство камер
Все устройства, которые получат EMUI 9.1Все устройства, которые получат EMUI 9.1
Google начал предлагать Android-пользователям в ЕС выбрать поиск и браузерGoogle начал предлагать Android-пользователям в ЕС выбрать поиск и браузер
Samsung выпустила смартфон Galaxy A2 Core за $75 на базе Android GoSamsung выпустила смартфон Galaxy A2 Core за $75 на базе Android Go
Какие смартфоны Xiaomi получат Android 9.0 Pie?Какие смартфоны Xiaomi получат Android 9.0 Pie?
Xiaomi продала более 4 миллионов смартфонов Redmi Note 7Xiaomi продала более 4 миллионов смартфонов Redmi Note 7
Android Q Beta 2 получила поддержку складных смартфоновAndroid Q Beta 2 получила поддержку складных смартфонов
Последние новости
Подгружаем последние новости