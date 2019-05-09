Android использует более чем 2,5 млрд активных устройств

В рамках ежегодной конференции Google I/O 2019, компания объявила о количестве активных аппаратных устройств, работающих под управлением ОС Android.

По словам ведущего директора Android, Стефани Катбертсон (Stephanie Cuthbertson), на данный момент в мире насчитывается более двух с половиной миллиардов активных устройств Android. А это большой скачок, по сравнению с 2 млрд активных устройств, достигнутых в 2017 году – Android по-прежнему распространяется в довольно высоком темпе. С сентября 2015 года по май 2017 года добавилось около 400 миллионов новых устройств, использующих Android. А за последние два года появилось ещё 500 миллионов устройств, работающих под управлением данной ОС.

Последние данные о распространении, собранные за семидневный период, заканчивающийся сегодня, показали, что только 10,4% Android-устройств используют последнюю сборку Android 9.0 Pie. Также широко используется и версия Oreo – Android 8 и 8.1 (в сумме 28,3%). Доля Android 7 Nougat составляет 19,2%. За ней следует Android 6 Marshmallow с 16,9%. А на последнем месте расположились Android Gingerbread (2.3x) и Ice Cream Sandwich (4.0x). Данные версии всё ещё встречаются на 0,3% Android-устройств.