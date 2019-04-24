Honor заплатит 5000 евро за утерянный прототип смартфона

Сотрудник дочерней компании Huawei – Honor, во время поездки на поезде из Дюссельдорфа в Мюнхен, утерял секретный прототип смартфона серии «Honor 20».

Honor 20

В интервью немецкой ежедневной газеты Bild, сотрудник отдела маркетинга Huawei Мориц Шейдл сообщил, что в пасхальный понедельник ехал на скоростном поезде из Дюссельдорфа в Мюнхен, в котором видимо и был утерян или украден прототип смартфона. Уже в понедельник днём, вскоре после того, как Шейдл заметил потерю, Honor объявила, что нашедшему утерянный смартфон выплатит вознаграждение в размере € 5000. При этом было замечено, что прототип смартфона был в сером защитном чехле, который визуально скрывает экран.

HonorDE

Официальный дебют Honor 20 состоится в Лондоне 21 мая. В Twitter некоторые пользователи обвиняют Honor в дешевом маркетинге. В 2010 году похожий случай произошел с Apple с прототипом iPhone.


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