Honor заплатит 5000 евро за утерянный прототип смартфона

Сотрудник дочерней компании Huawei – Honor, во время поездки на поезде из Дюссельдорфа в Мюнхен, утерял секретный прототип смартфона серии «Honor 20».

В интервью немецкой ежедневной газеты Bild, сотрудник отдела маркетинга Huawei Мориц Шейдл сообщил, что в пасхальный понедельник ехал на скоростном поезде из Дюссельдорфа в Мюнхен, в котором видимо и был утерян или украден прототип смартфона. Уже в понедельник днём, вскоре после того, как Шейдл заметил потерю, Honor объявила, что нашедшему утерянный смартфон выплатит вознаграждение в размере € 5000. При этом было замечено, что прототип смартфона был в сером защитном чехле, который визуально скрывает экран.