Складной телефон LG засветился на фото из тестовой лаборатории

Складной телефон LG засветился на фото из тестовой лаборатории

В октябре прошлого года исполнительный директор LG Mobile Хван Чон-Хван (Hwang Jeong-Hwan) заявил, что LG тоже занимается разработкой складного смартфона, хотя не так уж и стремится стать первым производителем, представившим устройство в данном форм-факторе. По словам руководителя LG Mobile, сначала необходимо определить заинтересованность потребителя в таких смартфонах.

После этого стало известно о ряде патентных заявок южнокорейского производителя, некоторые из которых демонстрируют складной смартфон с экраном из двух частей, другие — с экраном из трёх частей. Разработчики LG предлагают разные варианты складного смартфона, включая версии с дисплеем, складывающимся внутрь, а также с дисплеем, размещённым на наружной части корпуса устройства.

Ресурс LetsGoDigital обнаружил патент LG Display с совершенно особыми изображениями. Речь идет не о патентных эскизах, а о реальных фотографиях раскладного телефона LG, сделанных в лаборатории. На них демонстрируется дисплей с гибкой задней пластиной.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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