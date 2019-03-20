Google упростит европейским пользователям Android смену браузера и ПС

Компания Google, в рамках исполнения требований Еврокомиссии, выдвинутых летом прошлого года по делу о злоупотреблении доминирующим положением на рынке мобильных операционных систем, планирует в ближайшие несколько месяцев внести изменения в политику компании относительно устройств на платформе Android.

Google планирует введение нового формата, аналогичного тому, что сейчас тестируется для Google Shopping, который включает в себя наличие прямых ссылок на сайты сравнения покупок, а также конкретные предложения товаров от продавцов. 

По словам Кента Уокера (Kent Walker), вице-президента по мировой политике Google, компания будет делать все возможное, чтобы владельцы телефонов Android знали о широком выборе браузеров и поисковых систем, доступных для загрузки на их устройства.

«Мы всегда стараемся давать людям самые лучшие и самые быстрые ответы — будь то напрямую от Google или от широкого круга специализированных веб-сайтов и поставщиков приложений, существующих сегодня».

Google начнет уведомлять всех владельцев Android-устройств о том, какие еще браузеры и поисковики они могли бы установить. Кроме того, компания планирует проведение специальных опросов среди владельцев всех существующих и новых устройств на платформе Android.

Также сегодня стало известно, что Еврокомиссия оштрафовала Google на €1,49 млрд за нарушение норм конкуренции по делу Google AdSense.


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