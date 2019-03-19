Стала известна стоимость гибкого смартфона Xiaomi

В феврале этого года компания Xiaomi показала прототип собственного гибкого смартфона, способного сворачиваться аж в двух местах. Это в два раза больше, чем у Samsung Fold, и к тому же этот мобильник окажется почти вдвое дешевле. Цена Fold приближается к $2000, а цена Huawei Mate X, еще одного гибкого смартфона, успешно преодолела этот барьер.

Что до творения Xiaomi, то его цена, по последним данным, составит ровно $1000, то есть он будет даже дешевле, чем современные Айфоны, и это воодушевляет. Конечно, у мобильника пока нет ни даты релиза, ни названия, но в Xiaomi нужно верить – уж кто-кто, а она точно умеет делать дешевые мобильники, ни в чем не уступающие основным конкурентам.

Согласно недавним слухам, релиз гибкого телефона Xiaomi состоится этим летом, и в его составе обнаружится процессор Qualcomm 855, дополненный 8 или 10 Гб оперативной памяти. Управляться он будет специально доработанной версией прошивки MIUI, которая будет масштабироваться на гибкий экран с диагональю от 6,5 до 10 дюймов с разрешением Quad HD+. Дисплей здесь, кстати, OLED Visionbox, а вот про систему гибких шарниров корпуса пока ничего неизвестно.


Максим Мишенев, MobileDevice


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