Известна стоимость бюджетного смартфона Xiaomi Redmi 7

Компания Xiaomi рассекретила ориентировочную стоимость смартфона Redmi 7, нового дешевого мобильника, который, как ожидается, сможет удивить своей фотокамерой. Как стало известно, его цена окажется намного ниже 150 долларов США, а вот начинка внутри будет очень и очень серьезной.

Стоимость Xiaomi Redmi 7 не превысит 130 долларов США в топовой комплектации, а всего будет три версии – 2+16, 3+32 и 4+64 Гб памяти. Все они будут собраны на процессоре Qualcomm 710, представленном год назад для моделей среднего ценового сегмента, так что среди бюджетников Xiaomi Redmi 7 будет одним из самых шустрых. Также в смартфоне ожидается наличие камеры 8 Мп для селфи и двойной камеры сзади с разрешением 12+8 Мп и кучей программных улучшайзеров, включая искусственный интеллект для пост-обработки.

Экран смартфона –это панель IPS с разрешением HD+ (немного, но это все же бюджетник) и диагональю 6,3 дюйма. Вырез будет, но каплевидный, так что моноброви в смартфоне не окажется. Немаловажный момент: из коробки Xiaomi Redmi 7 работает на Android 9 Pie с прошивкой MIUI 10, так что ждать обновления не придется. И еще приятная новость: аккумулятор смартфона получит емкость аж 4000 мАч. Релиз мобильника ожидается в этом месяце.

Максим Мишенев, MobileDevice


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