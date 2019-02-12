Google Adiantum – новый протокол шифрования для бюджетных Android-устройств

Google создала новый протокол шифрования накопителей под названием Adiantum, ориентированный на бюджетные устройства с ОС Android и низкопроизводительными процессорами.

Технологии шифрования

Современные бюджетные смартфоны с ОС Android Go, смарт-часы и смарт-телевизоры оснащены процессорами, производительности которых недостаточно для шифрования ПЗУ без влияния на скорость работы устройства. К тому же, в современных устройствах на ОС Android обычно используется AES-шифрование. Однако бюджетные процессоры часто не имеют аппаратной поддержки технологии AES.

По заявлениям Google , алгоритм Adiantum на бюджетных устройствах имеет 5-кратное преимущество по скорости шифрования относительно AES. Тогда как в среднеуровневых и топовых чипсетах с аппаратной поддержкой AES новая технология значительно уступает.

Сроки выхода

Adiantum появится в ОС Android 10 Q, которая выйдет во II половине 2019 года.