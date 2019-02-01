Раскрыт дизайн складного смартфона Huawei с гибким дисплеем

На выставке MWC 2019 компания Huawei планирует представить свой складной смартфон с гибким экраном. О грядущей новинки известно не тек много, но благодаря голландскому ресурсу LetsGoDigital мы можем увидеть как будет выглядеть складной смартфон китайского производителя.

Представленные в сети рендеры были созданы на основе всей имеющейся информации о грядущей новинке. В отличие от гибкого смартфона Samsung, который получит два дисплея (7,3 дюйма и 4,6), складной смартфон Huawei будет обладать одним гибким дисплеем диагональю 7,5 дюймов. В сложенном состоянии размер дисплея составит 5 дюймов. Гаджет будет складываться пополам, но каким образом (вовнутрь или наружу) – неизвестно.