Раскрыт дизайн складного смартфона Huawei с гибким дисплеем

На выставке MWC 2019 компания Huawei планирует представить свой складной смартфон с гибким экраном. О грядущей новинки известно не тек много, но благодаря голландскому ресурсу LetsGoDigital мы можем увидеть как будет выглядеть складной смартфон китайского производителя.

Huawei

Представленные в сети рендеры были созданы на основе всей имеющейся информации о грядущей новинке. В отличие от гибкого смартфона Samsung, который получит два дисплея (7,3 дюйма и 4,6), складной смартфон Huawei будет обладать одним гибким дисплеем диагональю 7,5 дюймов. В сложенном состоянии размер дисплея составит 5 дюймов. Гаджет будет складываться пополам, но каким образом (вовнутрь или наружу) – неизвестно.

Huawei
Huawei
Huawei

Согласно предыдущим слухам, складной смартфон Huawei будет использовать собственный модем производителя Balong 5000, который и реализует поддержку сетей пятого поколения. В качестве аппаратной основы выступит процессор Kirin 980.


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