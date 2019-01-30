Все характеристики смартфона Xiaomi Mi 9

В преддверии выставки MWC 2019 компания Xiaomi представит свой новый флагман – Mi 9. Благодаря ресурсу GSMarena в сети появился полный перечень спецификаций грядущей новинки.

Xiaomi Mi9

Дисплей

Xiaomi Mi 9 получит 6,4-дюймовый Super AMOLED дисплей с разрешением 1080?2280 пикселей и соотношением сторон 19:9. В верхней части экрана расположится каплевидный вырез под селфи-камеру. Задняя панель будет стеклянной, и покрыта защитным стеклом Gorilla Glass 5.

Аппаратная основа

Производительность гаджета обеспечит Snapdragon 855 в тандеме с 6/8 ГБ оперативной памяти. Объём встроенной памяти составит 128/256 ГБ. Ёмкость аккумулятора – 3500 мАч. Заявлена поддержка быстрой зарядки на 32 Вт.

Xiaomi Mi 9 характеристики

Камеры

Помимо этого, гаджет будет обладать тройной основной камерой с модулями 48 Мп, 12 Мп и 3D ToF-модуль. Разрешение фронтальной камеры составит 24 Мп.

Прочее

Также стоит отметить поддержку Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac), Bluetooth 5.0 и NFC, наличие порта USBType-C, 3,5-мм аудио-разъем и дактилоскопического сканера, интегрированного в дисплей. Размеры: 155?75?7,6 мм. В качестве ПО будет использоваться Android 9.0 Pie с фирменной оболочкой MIUI 10.

Цветовая палитра

Xiaomi Mi 9 будет поставляться в четырех цветовых вариантах: чёрном, голубом, белом и золотистом.


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