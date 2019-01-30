Google провёл редизайн приложений Gmail для iOS и Android
Приложения Gmail для iOS и Android
Согласно Google, редизайн был призван привести в соответствие оформление приложений Gmail с другими сервисами в составе G Suite – чтобы они выглядели и работали как «одно семейство продуктов».
Как видно на сравнении ниже, в новой версии интерфейса больше нет красной планки вверху экрана. На этом месте теперь расположена поисковая строка.
Фото профиля теперь находится в правом верхнем углу экрана, а не погребено на панели навигации слева.
Среди других нововведений – возможность быстрого просмотра вложений. Теперь для этого не нужно открывать письмо или прокручивать переписку вниз. Вложения будут видны прямо во «Входящих».
Кроме того, Google упростил переключение между разными учётными записями. Для этого достаточно будет нажать на фото профиля на главном экране и выбрать нужный аккаунт.
Разработчики также добавили крупные красные предупреждения для тех сообщений, которые могут быть фишинговыми.
Напомним, что веб-версия Gmail получила новое оформление в июле. В ходе редизайна разработчики не только обновили интерфейс сервиса, но и добавили в него целый ряд новых функций и возможностей, среди которых приватный и офлайн-режим, откладывание сообщений и другие нововведения.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
30.01.2019 15:37