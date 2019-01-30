Google провёл редизайн приложений Gmail для iOS и Android

Приложения Gmail для iOS и Android получили новое оформление в стиле Material Design. В ближайшие недели оно будет запущено для всех пользователей.

Согласно Google, редизайн был призван привести в соответствие оформление приложений Gmail с другими сервисами в составе G Suite – чтобы они выглядели и работали как «одно семейство продуктов».

Как видно на сравнении ниже, в новой версии интерфейса больше нет красной планки вверху экрана. На этом месте теперь расположена поисковая строка.

Фото профиля теперь находится в правом верхнем углу экрана, а не погребено на панели навигации слева.

Среди других нововведений – возможность быстрого просмотра вложений. Теперь для этого не нужно открывать письмо или прокручивать переписку вниз. Вложения будут видны прямо во «Входящих».

Кроме того, Google упростил переключение между разными учётными записями. Для этого достаточно будет нажать на фото профиля на главном экране и выбрать нужный аккаунт.

Разработчики также добавили крупные красные предупреждения для тех сообщений, которые могут быть фишинговыми.

Напомним, что веб-версия Gmail получила новое оформление в июле. В ходе редизайна разработчики не только обновили интерфейс сервиса, но и добавили в него целый ряд новых функций и возможностей, среди которых приватный и офлайн-режим, откладывание сообщений и другие нововведения.




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Xiaomi анонсирует 5G-версию Xiaomi Mi Mix 3 на MWC 2019Xiaomi анонсирует 5G-версию Xiaomi Mi Mix 3 на MWC 2019
Китайцы показали керамический смартфон без зарядки, сим-карты и динамикаКитайцы показали керамический смартфон без зарядки, сим-карты и динамика
Nokia 1 Plus: первая информация о новом самом доступном смартфоне HMD GlobalNokia 1 Plus: первая информация о новом самом доступном смартфоне HMD Global
Смартфон LG G8 ThinQ показался на первом пресс-рендереСмартфон LG G8 ThinQ показался на первом пресс-рендере
Android 10 Q: официальная дата презентации и новые подробностиAndroid 10 Q: официальная дата презентации и новые подробности
Блок рекламы


Похожие новости
Google тестирует обновлённый омнибокс в Chrome на AndroidGoogle тестирует обновлённый омнибокс в Chrome на Android
Google добавил голосовой ввод и голосовые ответы в Chrome для AndroidGoogle добавил голосовой ввод и голосовые ответы в Chrome для Android
Apple заплатила $120 млрд разработчикам приложений для iOSApple заплатила $120 млрд разработчикам приложений для iOS
Android 10 Q: официальная дата презентации и новые подробностиAndroid 10 Q: официальная дата презентации и новые подробности
10 ГБ ОЗУ в Android-флагманах станут нормой в 2019 году10 ГБ ОЗУ в Android-флагманах станут нормой в 2019 году
Какие смартфоны LG обновятся до Android 9.0 Pie?Какие смартфоны LG обновятся до Android 9.0 Pie?
Какие смартфоны Xiaomi получат Android 9 Pie?Какие смартфоны Xiaomi получат Android 9 Pie?
Android Q: все нововведения в мобильной ОС GoogleAndroid Q: все нововведения в мобильной ОС Google
Патентная документация намекает на безрамочное исполнение смартфонов Google Pixel 4Патентная документация намекает на безрамочное исполнение смартфонов Google Pixel 4
Android Q: что нового появится в следующей системе от Google?Android Q: что нового появится в следующей системе от Google?
Последние новости
Подгружаем последние новости