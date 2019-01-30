Google провёл редизайн приложений Gmail для iOS и Android

Приложения Gmail для iOS и Android получили новое оформление в стиле Material Design. В ближайшие недели оно будет запущено для всех пользователей.

Согласно Google , редизайн был призван привести в соответствие оформление приложений Gmail с другими сервисами в составе G Suite – чтобы они выглядели и работали как «одно семейство продуктов».

Как видно на сравнении ниже, в новой версии интерфейса больше нет красной планки вверху экрана. На этом месте теперь расположена поисковая строка.

Фото профиля теперь находится в правом верхнем углу экрана, а не погребено на панели навигации слева.

Среди других нововведений – возможность быстрого просмотра вложений. Теперь для этого не нужно открывать письмо или прокручивать переписку вниз. Вложения будут видны прямо во «Входящих».

Кроме того, Google упростил переключение между разными учётными записями. Для этого достаточно будет нажать на фото профиля на главном экране и выбрать нужный аккаунт.

Разработчики также добавили крупные красные предупреждения для тех сообщений, которые могут быть фишинговыми.