Google тестирует обновлённый омнибокс в Chrome на Android

Сотрудники 9to5Google заметили , что Google тестирует обновлённый интерфейс и новые функции для «умной» адресной строки (омнибокса) в Chrome на Android.

Новые функции были обнаружены в последнем обновлении Chrome Canary и Chrome dev. В их числе – кнопки для копирования и шеринга URL, а также несколько других изменений, призванных сделать омнибокс более удобным и полезным для пользователей.

В обновлённой версии адресной строки URL больше не отображается по умолчанию. Вместо этого текстовое поле остаётся пустым и готовым для ввода нового URL или поискового запроса. Это изменение, вероятно, призвано сделать предназначение этого блока более понятным для неопытных пользователей.

Далее, когда пользователь перейдёт на выбранную страницу, то при нажатии на омнибокс ему будет предложено несколько вариантов действий с этим URL: редактировать, копировать или поделиться.

Опробовать новые функции можно в последних версиях Chrome Dev и Chrome Canary на Android. Чтобы включить их, нужно установить следующий флаг: #chrome#://flags/#enable-search-ready-omnibox.

Напомним, что на днях Google добавил поддержку голосового поиска в мобильную версию Google .com. Эта функция пока доступна только в Chrome для Android.