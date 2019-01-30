Google тестирует обновлённый омнибокс в Chrome на Android
Сотрудники 9to5Google
Новые функции были обнаружены в последнем обновлении Chrome Canary и Chrome dev. В их числе – кнопки для копирования и шеринга URL, а также несколько других изменений, призванных сделать омнибокс более удобным и полезным для пользователей.
В обновлённой версии адресной строки URL больше не отображается по умолчанию. Вместо этого текстовое поле остаётся пустым и готовым для ввода нового URL или поискового запроса. Это изменение, вероятно, призвано сделать предназначение этого блока более понятным для неопытных пользователей.
Далее, когда пользователь перейдёт на выбранную страницу, то при нажатии на омнибокс ему будет предложено несколько вариантов действий с этим URL: редактировать, копировать или поделиться.
Опробовать новые функции можно в последних версиях
Напомним, что на днях Google добавил поддержку голосового поиска в мобильную версию Google.com. Эта функция пока доступна только в Chrome для Android.
Отметим также, что «умная» адресная строка (омнибокс) стала частью редизайна Chrome, запущенного в сентябре.
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30.01.2019 15:37
30.01.2019 15:37