Google добавил голосовой ввод и голосовые ответы в Chrome для Android

Пользователи заметили, что Google добавил иконку микрофона в мобильную версию Google.com. Новая функция пока доступна только в Сhrome для Android. В Safari для IOS и Firefox для Android она отсутствует.

В отличие от десктопной версии поиска, новая иконка не разноцветная, а серая.

Google.com.ua:

Ещё одним нововведением стало добавление голосовых ответов в результаты поиска. Такие результаты возвращаются по тем запросам, которые предполагают прямой ответ. По остальным запросам выводятся обычные результаты поиска.

Запуск обновления был начат на прошлой неделе.


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