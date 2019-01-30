Google добавил голосовой ввод и голосовые ответы в Chrome для Android
Пользователи
В отличие от десктопной версии поиска, новая иконка не разноцветная, а серая.
Google.com.ua:
Ещё одним нововведением стало добавление голосовых ответов в результаты поиска. Такие результаты возвращаются по тем запросам, которые предполагают прямой ответ. По остальным запросам выводятся обычные результаты поиска.
Запуск обновления был начат на прошлой неделе.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
30.01.2019 00:11