Google добавил голосовой ввод и голосовые ответы в Chrome для Android

Пользователи заметили , что Google добавил иконку микрофона в мобильную версию Google .com. Новая функция пока доступна только в Сhrome для Android. В Safari для IOS и Firefox для Android она отсутствует.

В отличие от десктопной версии поиска, новая иконка не разноцветная, а серая.

Google.com.ua:

Ещё одним нововведением стало добавление голосовых ответов в результаты поиска. Такие результаты возвращаются по тем запросам, которые предполагают прямой ответ. По остальным запросам выводятся обычные результаты поиска.

Запуск обновления был начат на прошлой неделе.