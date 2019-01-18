Android Q: все нововведения в мобильной ОС Google

В мае этого года компания Google проведет анонс своей новой мобильной ОС Android 10 или Android Q, а сегодня в сеть уплыли некоторые ее особенности. Многие из них окажутся полезными, а многие пользователи попросту не увидят – они будут скрыты от глаз.

Первое новшество в Android Q – это, конечно же, новая темная тема, в стиле Android 4.4 Ice Cream Sandwich. В темный цвет перекрасят не только лаунчер, но также меню настроек и окна стандартных приложений. Впрочем, это уже не ново: OnePlus давно предлагает темную тему, а Xiaomi и вовсе поощряет разработку сторонних тем, темных среди которых – абсолютное большинство.

В Android Q добавят режим рабочего стола, в стиле Samsung Dex, что очень даже неплохо. Помимо этого, добавят новые функции в разделе «Специальные возможности» и полностью переосмыслят раздел «Разрешения приложений», правда, пока неясно, станет лучше или хуже. Первую бету Android Q Google выкатит в мае на презентации IO 2019, ну а релиз финальной стабильной операционки ожидается в конце этого лета.

Максим Мишенев, MobileDevice


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