Android Q: все нововведения в мобильной ОС Google

В мае этого года компания Google проведет анонс своей новой мобильной ОС Android 10 или Android Q, а сегодня в сеть уплыли некоторые ее особенности. Многие из них окажутся полезными, а многие пользователи попросту не увидят – они будут скрыты от глаз.



Первое новшество в Android Q – это, конечно же, новая темная тема, в стиле Android 4.4 Ice Cream Sandwich. В темный цвет перекрасят не только лаунчер, но также меню настроек и окна стандартных приложений. Впрочем, это уже не ново: OnePlus давно предлагает темную тему, а Xiaomi и вовсе поощряет разработку сторонних тем, темных среди которых – абсолютное большинство.



В Android Q добавят режим рабочего стола, в стиле Samsung Dex, что очень даже неплохо. Помимо этого, добавят новые функции в разделе «Специальные возможности» и полностью переосмыслят раздел «Разрешения приложений», правда, пока неясно, станет лучше или хуже. Первую бету Android Q Google выкатит в мае на презентации IO 2019, ну а релиз финальной стабильной операционки ожидается в конце этого лета.