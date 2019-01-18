Android Q: что нового появится в следующей системе от Google?

Благодаря разработчикам XDA Developers, в руки которых попал смартфон Pixel 3 XL на базе Android Q, стали известны ключевые функции грядущей версии ОС от Google.

Android Q

Тёмная тема

Тёмная тема теперь будет работать не только в отдельных приложениях, но и во всей системе. Установить темный режим можно через «Настройки дисплея». Тёмная тема может быть всегда включена или же автоматически включаться в тёмное время суток.

Android Q
Android Q

Чтобы активировать тёмный режим для любых приложений (даже если они не поддерживают эту опцию), необходимо зайти в настройки дисплея, выбрать соответствующую тему оформления по умолчанию и активировать опцию для разработчиков под названием override force-dark.

Android Q
Android Q

Новые разрешения

Ещё одно важное изменение в Android Q стала переработанная система ограничений доступа приложений к системным функциям. Теперь у пользователя есть еще больше информации о том, как часто приложение читает местоположение или получает доступ к сообщениям, если приложение делает слишком часто – можно отключить доступ.

Android Q
Android Q

Режим рабочего стола, многооконный режим и прочие изменения

Разработчики XDA обнаружили ряд других, более мелких изменений в Android Q. Добавились активация и настройка многооконного режима.

Стандартный Android может получить режим рабочего стола, аналогичный тому, что Samsung предлагает с Samsung DeX. При помощи док-станции смартфон можно подключить к монитору и использовать как ПК.

Android Q
Android Q

Стоит отметить появление новой опции «Freeform» при долгом удержании пальца на иконке приложения. Таким образом можно будет переводить приложения из полноэкранного режима в режим окна с возможностью изменять ширину и высоту.

Также обнаружились функция выбора драйвера для игр, функция Always on display и функция записи видео с экрана. Принцип работы данных опций пока неизвестен.

Дата выхода

Новая версия Android Q для разработчиков должна выйти в марте текущего времени, а финальная версия появится к лету. Возможно, к тому времени ОС будет включать в себя ещё больше новых возможностей.




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Mobile

←+Ctrl+→

Интересные новости
Безрамочный смартфон OnePlus 7 появился на фотоБезрамочный смартфон OnePlus 7 появился на фото
Microsoft приспособит Windows 10 к работе на смартфонах и планшетах со складными дисплеямиMicrosoft приспособит Windows 10 к работе на смартфонах и планшетах со складными дисплеями
Смартфон Redmi Note 7 оказался защищённым от попадания воды и пылиСмартфон Redmi Note 7 оказался защищённым от попадания воды и пыли
Тройная камера в Samsung Galaxy S10+ предложит широкоугольный и телеобъективыТройная камера в Samsung Galaxy S10+ предложит широкоугольный и телеобъективы
Sony закрывает линейку смартфонов Compact и не планирует выпуск игровых смартфоновSony закрывает линейку смартфонов Compact и не планирует выпуск игровых смартфонов
Блок рекламы


Похожие новости
Какие смартфоны Xiaomi получат Android 9 Pie?Какие смартфоны Xiaomi получат Android 9 Pie?
Android Q: все нововведения в мобильной ОС GoogleAndroid Q: все нововведения в мобильной ОС Google
App Store заработал рекордные $1,2 млрд в предновогоднюю неделюApp Store заработал рекордные $1,2 млрд в предновогоднюю неделю
Google заверила, что не будет менять срок поддержки Android OneGoogle заверила, что не будет менять срок поддержки Android One
Huawei представила смартфон на Android Go за $118Huawei представила смартфон на Android Go за $118
У смартфона Vivo NEX Dual Display Edition появится менее дорогая версияУ смартфона Vivo NEX Dual Display Edition появится менее дорогая версия
Android-планшет LG V426 «засветился» на сайтах регуляторовAndroid-планшет LG V426 «засветился» на сайтах регуляторов
16% пользователей iPhone XR перешли с Android16% пользователей iPhone XR перешли с Android
Смартфоны серии Xiaomi Mi 8 получили стабильную MIUI 10 на базе Android 9.0 PieСмартфоны серии Xiaomi Mi 8 получили стабильную MIUI 10 на базе Android 9.0 Pie
Создатели AnTuTu призвали не сравнивать производительность Android-смартфонов с iPhoneСоздатели AnTuTu призвали не сравнивать производительность Android-смартфонов с iPhone
Последние новости
Подгружаем последние новости