Android Q: что нового появится в следующей системе от Google?

Благодаря разработчикам XDA Developers, в руки которых попал смартфон Pixel 3 XL на базе Android Q, стали известны ключевые функции грядущей версии ОС от Google .

Тёмная тема

Тёмная тема теперь будет работать не только в отдельных приложениях, но и во всей системе. Установить темный режим можно через «Настройки дисплея». Тёмная тема может быть всегда включена или же автоматически включаться в тёмное время суток.

Чтобы активировать тёмный режим для любых приложений (даже если они не поддерживают эту опцию), необходимо зайти в настройки дисплея, выбрать соответствующую тему оформления по умолчанию и активировать опцию для разработчиков под названием override force-dark.

Новые разрешения

Ещё одно важное изменение в Android Q стала переработанная система ограничений доступа приложений к системным функциям. Теперь у пользователя есть еще больше информации о том, как часто приложение читает местоположение или получает доступ к сообщениям, если приложение делает слишком часто – можно отключить доступ.

Режим рабочего стола, многооконный режим и прочие изменения

Разработчики XDA обнаружили ряд других, более мелких изменений в Android Q. Добавились активация и настройка многооконного режима.

Стандартный Android может получить режим рабочего стола, аналогичный тому, что Samsung предлагает с Samsung DeX. При помощи док-станции смартфон можно подключить к монитору и использовать как ПК.

Стоит отметить появление новой опции «Freeform» при долгом удержании пальца на иконке приложения. Таким образом можно будет переводить приложения из полноэкранного режима в режим окна с возможностью изменять ширину и высоту.

Также обнаружились функция выбора драйвера для игр, функция Always on display и функция записи видео с экрана. Принцип работы данных опций пока неизвестен.

Дата выхода

Новая версия Android Q для разработчиков должна выйти в марте текущего времени, а финальная версия появится к лету. Возможно, к тому времени ОС будет включать в себя ещё больше новых возможностей.