Google работает над сгибающимся смартфоном Pixel

Бюро по патентам и товарным знакам США (USPTO) зарегистрировала заявку на патент от Google , свидетельствующая о том, что поисковик работает над складным мобильным устройством.

Заявка была подана 25 июля текущего года. Согласно прилагающейся схеме, сгибающееся устройство будет состоять из двух частей с шарнирным соединением посредине. Большая часть патента описывает способ отображения контента на одной или обеих сторонах аппарата, а также программное обеспечение, которое все контролирует.

Документ иллюстрирует различные режимы, в которых сгибаемый гаджет может использоваться. Он может функционировать и как смартфон в сложенном состоянии, и как планшет – в разложенном состоянии, и в наполовину сложенном состоянии, отображая контент с обеих сторон.

В патенте упоминается камера, которая способна демонстрировать изображение с объектива на обеих сторонах устройства. А это значит, что нет необходимости устанавливать еще и селфи-камеру.