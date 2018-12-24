Google работает над сгибающимся смартфоном Pixel

Бюро по патентам и товарным знакам США (USPTO) зарегистрировала заявку на патент от Google, свидетельствующая о том, что поисковик работает над складным мобильным устройством.

Pixel 3

Заявка была подана 25 июля текущего года. Согласно прилагающейся схеме, сгибающееся устройство будет состоять из двух частей с шарнирным соединением посредине. Большая часть патента описывает способ отображения контента на одной или обеих сторонах аппарата, а также программное обеспечение, которое все контролирует.

Google Flexible Pixel

Документ иллюстрирует различные режимы, в которых сгибаемый гаджет может использоваться. Он может функционировать и как смартфон в сложенном состоянии, и как планшет – в разложенном состоянии, и в наполовину сложенном состоянии, отображая контент с обеих сторон.

Google Flexible Pixel

В патенте упоминается камера, которая способна демонстрировать изображение с объектива на обеих сторонах устройства. А это значит, что нет необходимости устанавливать еще и селфи-камеру.

Пока это лишь патент на сгибающееся устройство от Google, и когда описываемый аппарат появится на мобильном рынке пока неизвестно.


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