Huawei раскрыла название Android P

В сети уже ходили слухи о том что новая версия операционной системы Android выйдет под именем Android P, где P обозначает Pistachio (фисташка). Данную информацию подтверждает и техподдержка компании Huawei.
На вопрос одного из пользователя когда смартфоны Huawei P9 Lite Mini (Y6 Pro) и Huawei P9 Lite (2017) смогут обновиться до EMUI 8.0 на основе Android 8.0 Oreo, сотрудник поддержки случайно упомянул имя Android Pistachio.
Ранее, один из ведущих поставщиков финансовой информации Bloomberg, сообщал, что новая версия мобильной ОС выйдет под именем Android Pistachio Ice Cream. Учитывая то, что Google любит называть каждую версию системы на тему десерта, наверняка и «Android Pistachio Ice Cream» удачно впишется в эту линейку.