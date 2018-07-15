Huawei раскрыла название Android P

В сети уже ходили слухи о том что новая версия операционной системы Android выйдет под именем Android P, где P обозначает Pistachio (фисташка). Данную информацию подтверждает и техподдержка компании Huawei .

На вопрос одного из пользователя когда смартфоны Huawei P9 Lite Mini (Y6 Pro) и Huawei P9 Lite (2017) смогут обновиться до EMUI 8.0 на основе Android 8.0 Oreo, сотрудник поддержки случайно упомянул имя Android Pistachio.