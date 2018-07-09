Xiaomi выпустит четыре версии смартфона Mi A2

Смартфон Xiaomi Mi A2, второй после Mi A1 смартфон от Сяоми на чистом Андроиде, увидит свет ближе к концу текущего месяца. Сегодня стало известно точное количество его модификаций, и их оказалось не три, как считалось ранее, а сразу четыре, и дело не только в цвете корпуса.



Смартфон Xiaomi Mi A2 – это точная копия ранее вышедшего Mi 6X, но без прошивки MIUI. В плане аппаратных возможностей это моноблок на восьмиядерном процессоре Qualcomm 660 с частотой 2,2 ГГц и встроенной видеокартой Adreno 512, которая выводит изображение на экран с диагональю 6 дюймов и высоким разрешением Full HD+. Корпус смартфона выполнен из металла, что повышает его прочность и надежность, но исключает беспроводную зарядку.



В недрах корпуса есть батарея 3010 мАч, два слота под SIM-карты, ОС Android 8.1 из коробки и три фотокамеры: фронтальная 20 Мп и основная 12+20 Мп с расширенными возможностями съемки. Стоимость Xiaomi Mi A2 при заказе из Китая стартует от 250 долларов США , и в нее входят 4 Гб ОЗУ и 32 Гб постоянной памяти. Остальные три версии включают в себя память 4-64, 4-128 и 6-128 Гб, однако их цена пока что остается неизвестной, равно как и количество доступных для выбора цветов корпуса.