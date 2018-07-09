Xiaomi выпустит четыре версии смартфона Mi A2

Смартфон Xiaomi Mi A2, второй после Mi A1 смартфон от Сяоми на чистом Андроиде, увидит свет ближе к концу текущего месяца. Сегодня стало известно точное количество его модификаций, и их оказалось не три, как считалось ранее, а сразу четыре, и дело не только в цвете корпуса.

Mi A2

Смартфон Xiaomi Mi A2 – это точная копия ранее вышедшего Mi 6X, но без прошивки MIUI. В плане аппаратных возможностей это моноблок на восьмиядерном процессоре Qualcomm 660 с частотой 2,2 ГГц и встроенной видеокартой Adreno 512, которая выводит изображение на экран с диагональю 6 дюймов и высоким разрешением Full HD+. Корпус смартфона выполнен из металла, что повышает его прочность и надежность, но исключает беспроводную зарядку.

В недрах корпуса есть батарея 3010 мАч, два слота под SIM-карты, ОС Android 8.1 из коробки и три фотокамеры: фронтальная 20 Мп и основная 12+20 Мп с расширенными возможностями съемки. Стоимость Xiaomi Mi A2 при заказе из Китая стартует от 250 долларов США, и в нее входят 4 Гб ОЗУ и 32 Гб постоянной памяти. Остальные три версии включают в себя память 4-64, 4-128 и 6-128 Гб, однако их цена пока что остается неизвестной, равно как и количество доступных для выбора цветов корпуса.

Максим Мишенев, MobileDevice


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Смартфон Huawei Honor 10 GT получил 8 Гбайт ОЗУСмартфон Huawei Honor 10 GT получил 8 Гбайт ОЗУ
Кто занимает частоты на 5G в Украине и сможет заработать на этом во время будущих тендеров
Расходы пользователей в App Store почти в два раза превышают расходы пользователей Google PlayРасходы пользователей в App Store почти в два раза превышают расходы пользователей Google Play
Xiaomi срочно отказались от обновления Android 8.1Xiaomi срочно отказались от обновления Android 8.1
Samsung прекратит производство бюджетных смартфоновSamsung прекратит производство бюджетных смартфонов
Блок рекламы


Похожие новости
Xiaomi провалила первый день торгов на биржеXiaomi провалила первый день торгов на бирже
Новые фото Xiaomi Mi Mix 3 появились в сетиНовые фото Xiaomi Mi Mix 3 появились в сети
Фаблет Xiaomi Mi Max 3 показан на новых снимкахФаблет Xiaomi Mi Max 3 показан на новых снимках
Xiaomi выпустит собственную беспроводную зарядку с Qi второго поколенияXiaomi выпустит собственную беспроводную зарядку с Qi второго поколения
Смартфон Honor Note 10 станет конкурентом Xiaomi Mi Max 3Смартфон Honor Note 10 станет конкурентом Xiaomi Mi Max 3
Смартфон Xiaomi Mi Max 3 показали на «живом» снимкеСмартфон Xiaomi Mi Max 3 показали на «живом» снимке
Xiaomi Mi A2 засветился на новой фотографииXiaomi Mi A2 засветился на новой фотографии
Oppo предложила различные варианты дизайна гибкого смартфонаOppo предложила различные варианты дизайна гибкого смартфона
Xiaomi срочно отказались от обновления Android 8.1Xiaomi срочно отказались от обновления Android 8.1
OnePlus наметила выпуск 5G-смартфона на 2019 годOnePlus наметила выпуск 5G-смартфона на 2019 год
Последние новости
Подгружаем последние новости