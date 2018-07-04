Xiaomi срочно отказались от обновления Android 8.1

В конце июня смартфоны Xiaomi Mi A1 начали получать свежее обновление «по воздуху» до Android 8.1 Oreo, которое добавляло новые функции и улучшение безопасности.

Однако в начале июля Xiaomi срочно начали «отзывать» прошивку из-за огромного количества жалоб владельцев смартфонов. Обновление временно прекратилось, сообщает Сегодня.

После обновления у пользователей эйфория сменилась гневом, поскольку у Xiaomi Mi A1 начались серьезные проблемы. Сначала в смартфонах на Androd 8.1 пропали все SMS-сообщения, а затем появились проблемы с приложением SafetyNet, которое выискивает зараженные вирусом программы на устройстве.

Компания Xiaomi проблему признала и приостановила распространение прошивки до исправлений. Когда обновление возобновят — пока неизвестно.