Анонс смартфона Xiaomi Mi 6X Hatsune Miku Special Edition

Представлен смартфон Xiaomi Mi 6X Hatsune Miku Special Edition для фанатов виртуальной певицы Хацунэ Мику. По характеристикам это все тот же ранее анонсированный Mi 6X, но с весьма интересным комплектом поставки.

Xiaomi Mi 6X Hatsune Miku Special Edition

Смартфон Xiaomi Mi 6X Hatsune Miku Special Edition окрашен в яркий бирюзовый цвет, и аналогичный оттенок имеет и его упаковка, которая, заметим, огромна. Внутри нее, помимо, собственно, мобильника, есть пластиковый чехол, металлическая карточка и фирменный внешний аккумулятор от самой Xiaomi емкостью 10000 мАч. Всего с конвейера сойдет 5000 таких смартфонов, и каждый будет пронумерован – номер следует искать на тыльной стороне корпуса, в нижней ее части.

Купить Xiaomi Mi 6X Hatsune Miku Special Edition можно только в Китае на сайте Xiaomi Mall, где он стоит ровно 320 долларов США. Сейчас там ведется прием заказов, а старт продаж назначен на 3 июля текущего года. В стоимость, помимо указанных аксессуаров, войдут экран Full HD с диагональю 6 дюймов, накопитель 64 Гб, RAM объемом 6 Гб и процессор Qualcomm 660 с видеокартой Adreno 512. В список характеристик также входят двойная фотокамера 12+20 Мп на матрицах Sony, быстрая зарядка батареи емкостью 3010 мАч и ОС Android 8.1 с прошивкой MIUI.


Максим Мишенев, MobileDevice


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