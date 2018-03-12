Google намекает на ребрендинг для Android Wear

Google намекает на ребрендинг для Android Wear

Android Wear может оказаться на пороге ребрендинга в стиле Google Pay.

Пользователи, изучающие последние версии Android P Developer Preview, заметили, что Google относится не только к Android Wear как «Wear OS», но и заменил обычный часовой логотип с отличительным «W».

Это не обязательно означает, что формальное изменение имени неизбежно (9to5Google отметил, что бета-версии Play Services ссылаются на Google Pay в течение нескольких месяцев), но предполагается, что это может произойти к моменту выпуска Android P, если не с помощью Google I O конференции в мае.

В настоящее время нет формального объяснения нового значка, но нетрудно представить, почему Google может использовать ярлык Wear OS.

Как и в случае с Google Pay, компания может не использовать ярлык Android для продукта, который строго не ограничивается устройствами Android.

В конце концов, вы можете использовать часы Android Wear с iPhones.

По оценкам IDC, Android Wear не имел большой роли среди пяти ведущих производителей. В четвертом квартале 2017 года даже Huawei заняла пятое место, главным образом, благодаря своим фитнес-трекерам, а не своим наручным брелокам Android.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Mobile

←+Ctrl+→

Интересные новости
Пресс-фото смартфонов Huawei P20, P20 Lite и P20 ProПресс-фото смартфонов Huawei P20, P20 Lite и P20 Pro
Смартфон Oukitel WP5000 наделили прочным корпусом и большой батареейСмартфон Oukitel WP5000 наделили прочным корпусом и большой батареей
Появилось новое фото и характеристики Meizu 15 PlusПоявилось новое фото и характеристики Meizu 15 Plus
Смартфон Umidigi A1 построен на новом CPU MT6739Смартфон Umidigi A1 построен на новом CPU MT6739
ZTE показала смартфон Nubia N3ZTE показала смартфон Nubia N3
Блок рекламы


Похожие новости
Google Android P: все нововведения ОСGoogle Android P: все нововведения ОС
Google выпустил ОС Android P Developer PreviewGoogle выпустил ОС Android P Developer Preview
Android P научит смартфоны работать мышкой и клавиатурой для ПКAndroid P научит смартфоны работать мышкой и клавиатурой для ПК
Google выпустил превью новой версии Android P. Добавлена поддержка выступа, как у iPhone XGoogle выпустил превью новой версии Android P. Добавлена поддержка выступа, как у iPhone X
Google официально запускает Android PGoogle официально запускает Android P
Визуальный поиск Google Lens станет доступен на всех Android-смартфонахВизуальный поиск Google Lens станет доступен на всех Android-смартфонах
Gboard для Android теперь поддерживает более 300 языковGboard для Android теперь поддерживает более 300 языков
Разработчики увидят следующий Android в середине мартаРазработчики увидят следующий Android в середине марта
Google для iOS интегрировался с iMessageGoogle для iOS интегрировался с iMessage
Google выпустит Android P Developer Preview в мартеGoogle выпустит Android P Developer Preview в марте
Последние новости
Подгружаем последние новости