Google намекает на ребрендинг для Android Wear

Android Wear может оказаться на пороге ребрендинга в стиле Google Pay.

Пользователи, изучающие последние версии Android P Developer Preview, заметили, что Google относится не только к Android Wear как «Wear OS», но и заменил обычный часовой логотип с отличительным «W».

Это не обязательно означает, что формальное изменение имени неизбежно (9to5Google отметил, что бета-версии Play Services ссылаются на Google Pay в течение нескольких месяцев), но предполагается, что это может произойти к моменту выпуска Android P, если не с помощью Google I O конференции в мае.

В настоящее время нет формального объяснения нового значка, но нетрудно представить, почему Google может использовать ярлык Wear OS.

Как и в случае с Google Pay, компания может не использовать ярлык Android для продукта, который строго не ограничивается устройствами Android.

В конце концов, вы можете использовать часы Android Wear с iPhones.