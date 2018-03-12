Google намекает на ребрендинг для Android Wear
Android Wear может оказаться на пороге ребрендинга в стиле Google Pay.
Пользователи, изучающие последние версии Android P Developer Preview, заметили, что Google относится не только к Android Wear как «Wear OS», но и заменил обычный часовой логотип с отличительным «W».
Это не обязательно означает, что формальное изменение имени неизбежно (9to5Google отметил, что бета-версии Play Services ссылаются на Google Pay в течение нескольких месяцев), но предполагается, что это может произойти к моменту выпуска Android P, если не с помощью Google I O конференции в мае.
В настоящее время нет формального объяснения нового значка, но нетрудно представить, почему Google может использовать ярлык Wear OS.
Как и в случае с Google Pay, компания может не использовать ярлык Android для продукта, который строго не ограничивается устройствами Android.
В конце концов, вы можете использовать часы Android Wear с iPhones.
По оценкам IDC, Android Wear не имел большой роли среди пяти ведущих производителей. В четвертом квартале 2017 года даже Huawei заняла пятое место, главным образом, благодаря своим фитнес-трекерам, а не своим наручным брелокам Android.
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