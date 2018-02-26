Alcatel 1X стал первым смартфоном на Android Go

В конце 2017 года интернет-гигант Google пообещал, что в первой четверти 2018 свет увидит первый в мире смартфон на базе новой ОС Android Go. Так и случилось: первенцем стал Alcatel 1X, анонсированный буквально сегодня.



Android Go – это практически тот же Андроид, в котором оставили лишь самые основные функции, что позволило снизить расход ресурсов до минимума. В результате ОС пригодна для установки на смартфоны самого базового уровня, к коим и относится Alcatel 1X, и на них она гарантированно не будет тормозить. Впрочем на Alcatel 1X система работает далеко не так плавно, как хотелось бы, согласно отзывам очевидцев. К характеристикам относятся 1 Гб ОЗУ, 16 Гб ROM, батарейка 2460 мАч, экран 960х480 точек с диагональю 5,3 дюйма, некий процессор от MediaTek на четыре ядра и порт microUSB для зарядки.



Толщина Alcatel 1X превысила 9 миллиметров, а сам мобильник имеет пластиковый корпус и потому весит всего 130 граммов. В него не стали встраивать сканер отпечатков пальцев, но зато установили две фотокамеры, параметры которых неизвестны. Фронтальная камера поддерживает распознавание лиц, что в сегменте бюджетных аппаратов пока что не встречается. Продажи Alcatel 1X стартуют в апреле этого года по цене 100 евро в версии с одним слотом SIM и 110 евро за два SIM-слота.