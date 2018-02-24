Бюджетный Huawei Y3 (2018) работает на Android 8.1

Смартфон Huawei Y3 (2018) готовится прийти на замену прошлогоднему Huawei Y3 (2017), оцененному всего в 60 долларов США при заказе из Китая и тоже удивить более чем низкой ценой. Этот мобильник будет работать на Android 8.1 Oreo уже из коробки, и его могут показать на MWC 2018, так как пока что он не анонсирован официально.

Huawei Y3 (2018)

По предварительным данным, новый Huawei Y3 (2018) окажется еще дешевле своего предшественника – его цена вполне может составить всего 50 долларов США, и это будет очень интересный представитель бюджетного сегмента, так как в него встроят 1 Гб ОЗУ, 8 Гб RPM и процессор MediaTek MT6737 на четыре ядра, в котором есть модуль поддержки сетей LTE.

В РоSSии смартфоны с такой начинкой стоят ровно вдвое дороже, и это как минимум, что делает Huawei Y3 (2018) очень желанным приобретением. Единственным слабым местом мобильника окажется его экран с разрешением 854х480 точек при диагонали 5 дюймов, но зато все перечисленные компоненты будут потреблять минимум энергии, и батареи на 2200 мАч точно хватит на два-три дня автономной работы. Кроме того, Android 8.1 Oreo есть далеко не в каждом бюджетнике, так что в популярности Huawei Y3 (2018) за $50 можно не сомневаться.


Максим Мишенев, MobileDevice


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