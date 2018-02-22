Представлен совершенно новый стандарт SIM-карт

Совсем скоро традиционные SIM-карты останутся за бортом современных технологий – miniSIM и microSIM уже не котируются, и подавляющее большинство смартфонов работает с nanoSIM, если не брать в расчет бюджетные модели. Но скоро и они уйдут в прошлое, и заменит их вовсе не электронная SIM-карта – сегодня был представлен совершенно новый стандарт, iSIM.

iSIM

Впрочем, в средствах связи будет использоваться именно eSIM, то есть электронная SIM-карта, тогда как iSIM предназначена для устройств интернета вещей, и создан этот стандарт компанией ARM. iSIM – это отдельный модуль, размещаемый прямо на системной плате устройства IoT, и по размерам он даже меньше электронной SIM-карты, габариты которой равны 5х6 миллиметров. iSIM имеет размеры менее 1 миллиметра, но выполняет те же функции – она позволяет подключаться к сотовым сетям для передачи данных по ним.

При этом она потребляет самый минимум энергии, что тоже сыграет немалую роль в ее быстром распространении в сегменте IoT-устройств. Такого рода карточки будут применяться в устройствах умного дома, дронах и даже в современных автомобилях, и, по плану ARM, через 17 лет, к 2035 год, на планете будет уже более триллиона устройств со встроенной iSIM.

Максим Мишенев, MobileDevice


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