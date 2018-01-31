Жители крупных украинских городов получат доступ к 4G уже этой весной

Операторы пока только провели аукцион, фактически же все бюрократические процедуры могут занять до месяца: оплата по счетам, передача лицензий и т.д. Только после этого начнется развертывание 4G. , пишут AIN.UA

Олег Проживальский, директор по корпоративному управлению и контролю «Vodafone Украина», отметил, что воспользоваться новой услугой жители Киева смогут уже в конце марта — начале апреле (но точечно, поскольку будет использован диапазон 2,6 ГГц, разыгранный сегодня). Массовое полноценное развертывание сетей оператор планирует с июля, после получения второй лицензии на диапазон 1,8 ГГц, который и предназначен для широкого покрытия. Оператору нужно дообновить сетевое оборудование, но базовые станции, установленные еще для сетей 3G, в основном — 4G ready.

Президент «Киевстар» Петр Чернышев отметил, что оператор постарается запустить 4G в крупных городах уже в марте. «Мы надеемся, что понадобится еще максимум два месяца, чтобы у пользователей появилась эта услуга. Сейчас прошел только первый аукцион, но даже он позволяет запустить 4G в крупных городах, в частности в Киеве . Оборудование у нас уже готово… Бумажная работа займет по нашим оценкам порядка двух месяцев, соответственно, где-то во второй половине марта у людей в крупных городах начнет появляться значок 4G на телефонах (если говорить о наших сетях)», — заявил он. Услуга будет запускаться в крупных городах, таких как Киев , Харьков, Львов, Одесса, Днепр.

Операторы пока не готовы давать оценки по скорости 4G, но уверяют, что она будет на порядок выше того, что сейчас предлагает 3G. Все зависит от нагрузки на сеть. По словам Чернышова, сейчас в сети «Киевстар» около 15-17% смартфонов готовы к использованию нового стандарта.

Остальным, если они пожелают воспользоваться 4G, нужно будет обновить смартфоны. Также пользователям необходимо будет обновить SIM-карту, если она не поддерживает 4G — оператор уже рекламирует бесплатное обновление карты. По формату она не отличается от 3G, ее можно получить в любом фирменном представительстве оператора. Чтобы проверить, поддерживает ли смартфон 4G, абоненту «Киевстар» нужно отослать запрос *245*5#, а SIM-карту можно проверить по запросу *245*4#.

Также пока нет данных по стоимости тарифов. По словам операторов, они, очевидно, будут выше нынешних, но конкретики пока нет.

По условиям НКРЗИ, операторы должны покрыть все крупные областные центры в течение года с момента получения лицензии, а все города с населением свыше 10 000 жителей — за четыре года.