Xiaomi назовет свою новую оболочку MIUI 10

На этой неделе появились первые слухи о следующей версии легендарной оболочки MIUI от компании Xiaomi. Источники утверждали, что она будет называться MIUI Х, но сегодня в сеть выложили хоть и неофициальное, но все же опровержение.



Едва ли Xiaomi захочет, чтобы при упоминании ее прошивки люди сразу вспоминали iPhone Х, в операционной системе которого было обнаружено огромное количество недочетов. По этой причине оболочка получит название MIUI 10, и эту информацию предоставили сотрудники бизнес-отдела Xiaomi. О возможностях MIUI 10 на сегодняшний день неизвестно ровным счетом ничего, ведь MIUI 9 вышла всего лишь пару месяцев назад и до сих пор появилась не на всех ранее заявленных смартфонах китайской марки.



По словам инсайдеров, в MIUI 10 основной упор делается на оптимизации в плане расхода батареи и оперативной памяти, так как скорость работы прошивки уже и так достаточно высокая. Напомним, что MIUI 9 окажется для подавляющего большинства смартфонов Xiaomi последней прошивкой: компания выпустила ее для более чем 40 гаджетов, в том числе и для моделей шестилетней давности, но в дальнейшем поддерживать их она не намерена.