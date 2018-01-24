Xiaomi назовет свою новую оболочку MIUI 10

На этой неделе появились первые слухи о следующей версии легендарной оболочки MIUI от компании Xiaomi. Источники утверждали, что она будет называться MIUI Х, но сегодня в сеть выложили хоть и неофициальное, но все же опровержение.

MIUI 10

Едва ли Xiaomi захочет, чтобы при упоминании ее прошивки люди сразу вспоминали iPhone Х, в операционной системе которого было обнаружено огромное количество недочетов. По этой причине оболочка получит название MIUI 10, и эту информацию предоставили сотрудники бизнес-отдела Xiaomi. О возможностях MIUI 10 на сегодняшний день неизвестно ровным счетом ничего, ведь MIUI 9 вышла всего лишь пару месяцев назад и до сих пор появилась не на всех ранее заявленных смартфонах китайской марки.

По словам инсайдеров, в MIUI 10 основной упор делается на оптимизации в плане расхода батареи и оперативной памяти, так как скорость работы прошивки уже и так достаточно высокая. Напомним, что MIUI 9 окажется для подавляющего большинства смартфонов Xiaomi последней прошивкой: компания выпустила ее для более чем 40 гаджетов, в том числе и для моделей шестилетней давности, но в дальнейшем поддерживать их она не намерена.


Максим Мишенев, MobileDevice


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Mobile

←+Ctrl+→

Интересные новости
Представлен смартфон Meizu M6SПредставлен смартфон Meizu M6S
Новое фото Xiaomi Mi Max 3: прежний дизайн и двойная камераНовое фото Xiaomi Mi Max 3: прежний дизайн и двойная камера
Vodafone начал ремонт сети на оккупированном ДонбассеVodafone начал ремонт сети на оккупированном Донбассе
Смартфон Xiaomi Mi 7 показался на первых фотографияхСмартфон Xiaomi Mi 7 показался на первых фотографиях
Смартфон BLUBOO D5 скопирован с Xiaomi Mi Mix 2Смартфон BLUBOO D5 скопирован с Xiaomi Mi Mix 2
Блок рекламы


Похожие новости
Новое изображение флагманского Xiaomi Mi 7 попало в сетьНовое изображение флагманского Xiaomi Mi 7 попало в сеть
Экстерьер смартфона Xiaomi Mi 6X скопирован с iPhone X и Samsung S8Экстерьер смартфона Xiaomi Mi 6X скопирован с iPhone X и Samsung S8
В сеть утекли изображения Xiaomi Mi7 и Xiaomi Mi6XВ сеть утекли изображения Xiaomi Mi7 и Xiaomi Mi6X
Новые рендеры Meizu 15 Plus: Xiaomi Mi Mix 2 вверх ногамиНовые рендеры Meizu 15 Plus: Xiaomi Mi Mix 2 вверх ногами
Смартфон BLUBOO D5 скопирован с Xiaomi Mi Mix 2Смартфон BLUBOO D5 скопирован с Xiaomi Mi Mix 2
Смартфон Xiaomi Mi 7 показался на первых фотографияхСмартфон Xiaomi Mi 7 показался на первых фотографиях
Xiaomi может выпустить смартфон Mi Mix 2sXiaomi может выпустить смартфон Mi Mix 2s
Новое фото Xiaomi Mi Max 3: прежний дизайн и двойная камераНовое фото Xiaomi Mi Max 3: прежний дизайн и двойная камера
Новые подробности о фаблете Xiaomi Mi Max 3Новые подробности о фаблете Xiaomi Mi Max 3
Смартфон Bluboo D5 копирует Xiaomi Mi Mix 2, но стоит дешевлеСмартфон Bluboo D5 копирует Xiaomi Mi Mix 2, но стоит дешевле
Последние новости
Подгружаем последние новости