ЕС созывает комитет безопасности из-за кибератаки на украинские сайты

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель созывает заседание Политического и комитета безопасности Евросоюза на уровне послов из-за кибератаки против правительственных учреждений Украины, произошедшую в ночь на 14 января.

Об этом он заявил сегодня во французском городе Брест во время пресс-конференции по итогам неформальной встречи министров иностранных дел стран Евросоюза (Gymnich).

Как уточнил Боррель, заседание созывается для обсуждения кибератаки и предотвращения дальнейшей эскалации напряжения вокруг Украины.

"Я созываю чрезвычайную встречу наших послов в формате Политического и комитета безопасности, чтобы провести анализ этой ситуации и взвесить любые меры по поддержке", - сказал Боррель.

По мнению дипломата, такие действия направлены на дестабилизацию Украины и "дальнейшую эскалацию уже и без того напряженной ситуации".

Он добавил, что ЕС готов предоставить Украине дальнейшую прямую помощь, "если поступит такой запрос".

Как сообщалось, в результате хакерской атаки, произошедшей в ночь с 13 на 14 января, в Украине пострадали около 70 сайтов государственных и региональных органов влады. Это была самая мощная кибератака на Украину за последние четыре года.