Украина получила две награды в сфере кибербезопасности

Нашу страну наградили за противостояние агрессии и защиту цифровых границ демократического мира, информирует ZN.ua.

Украина получила две награды в сфере кибербезопасности
Украина получила две награды в сфере кибербезопасности
© unsplash/ikukevk

Украина впервые получила две награды в сфере кибербезопасности CYBERSEC Award: за героическое сопротивление роSSийской агрессии и защиту цифровых границ демократического мира. Об этом рассказал вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Церемония награждения прошла 17 мая на одном из крупнейших мероприятий по кибербезопасности в Европе СYBERSEC European Cybersecurity Forum.


Фаина Ваулина, ZN.ua

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