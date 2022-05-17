Украина получила две награды в сфере кибербезопасности

Украина впервые получила две награды в сфере кибербезопасности CYBERSEC Award: за героическое сопротивление роSSийской агрессии и защиту цифровых границ демократического мира. Об этом рассказал вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Церемония награждения прошла 17 мая на одном из крупнейших мероприятий по кибербезопасности в Европе СYBERSEC European Cybersecurity Forum.