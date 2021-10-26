Из-за участившихся хакерских атак Госдепартамент США намерен создать бюро для борьбы с киберугрозами

В связи с растущими частотой и интенсивностью хакерских атак на жизненно важные инфраструктурные проекты США , Госдепартамент страны намерен создать специальное Бюро по вопросам киберпространства и цифровой политики.

reuters.com

По данным представителя департамента Неда Прайса (Ned Price), руководить новым ведомством будет одобренный Сенатом представитель по особым поручениям. В этом году многие компании Соединённых Штатов уже пострадали от атак хакеров.

Одним из таких инцидентов стало нападение на информационные системы оператора трубопровода Colonial Pipeline, снабжающего углеводородами значительную часть США . Это привело к нехватке автомобильного топлива на восточном побережье Соединённых Штатов. Также хакеры атаковали крупную агропромышленную группу в штате Айова, поставив под угрозу уборку зерновых на Среднем Западе.

Две недели назад Министерство финансов США сообщило о том, что в первые шесть месяцев текущего года бизнесом было выплачено кибервымогателям около $590 миллионов, ведомство довело до криптовалютной индустрии сведения о необходимости участия в будущей борьбе с атаками соответствующего типа.

По словам Прайса, Госдепартамент также назначит специального посланника по критически важным и новым технологиям для немедленных дипломатических контактов с партнёрами и союзниками, призванного решать вопросы из повестки, связанной с технологической безопасностью.



