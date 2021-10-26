Из-за участившихся хакерских атак Госдепартамент США намерен создать бюро для борьбы с киберугрозами

В связи с растущими частотой и интенсивностью хакерских атак на жизненно важные инфраструктурные проекты США, Госдепартамент страны намерен создать специальное Бюро по вопросам киберпространства и цифровой политики.

Из-за участившихся хакерских атак Госдепартамент США намерен создать бюро для борьбы с киберугрозами

reuters.com

По данным представителя департамента Неда Прайса (Ned Price), руководить новым ведомством будет одобренный Сенатом представитель по особым поручениям. В этом году многие компании Соединённых Штатов уже пострадали от атак хакеров.

Одним из таких инцидентов стало нападение на информационные системы оператора трубопровода Colonial Pipeline, снабжающего углеводородами значительную часть США. Это привело к нехватке автомобильного топлива на восточном побережье Соединённых Штатов. Также хакеры атаковали крупную агропромышленную группу в штате Айова, поставив под угрозу уборку зерновых на Среднем Западе.

Две недели назад Министерство финансов США сообщило о том, что в первые шесть месяцев текущего года бизнесом было выплачено кибервымогателям около $590 миллионов, ведомство довело до криптовалютной индустрии сведения о необходимости участия в будущей борьбе с атаками соответствующего типа.

По словам Прайса, Госдепартамент также назначит специального посланника по критически важным и новым технологиям для немедленных дипломатических контактов с партнёрами и союзниками, призванного решать вопросы из повестки, связанной с технологической безопасностью.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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