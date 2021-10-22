2021-10-22
Хакеры используют выходные для атак на госорганы
В течение прошлых затяжных выходных хакеры осуществили на 26% кибератак больше, чем на предыдущей неделе. Об этом сообщает Госслужба спецсвязи и защиты информации.
Фото: itsec
В течение 13-19 октября было заблокировано почти 60 тыс кибератак различных видов на государственные органы. Зафиксировано и заблокировано 4 DDoS-атаки.
Среди подозрительных действий, которые зафиксировала служба кибербезопасности, были следующие случаи:
- нарушение корпоративной политики безопасности — 29%
- попытки получения прав администратора — 26%
- попытки получения прав пользователя — 8%
Статистика кибератак / Инфографика Госслужбы спецсвязи и защиты информации