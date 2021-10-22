Хакеры используют выходные для атак на госорганы

В течение прошлых затяжных выходных хакеры осуществили на 26% кибератак больше, чем на предыдущей неделе. Об этом сообщает Госслужба спецсвязи и защиты информации.

Хакеры используют выходные для атак на госорганы
Фото: itsec

В течение 13-19 октября было заблокировано почти 60 тыс кибератак различных видов на государственные органы. Зафиксировано и заблокировано 4 DDoS-атаки.

Среди подозрительных действий, которые зафиксировала служба кибербезопасности, были следующие случаи:

  • нарушение корпоративной политики безопасности — 29%
  • попытки получения прав администратора — 26%
  • попытки получения прав пользователя — 8%
Статистика кибератак

 

Статистика кибератак / Инфографика Госслужбы спецсвязи и защиты информации

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