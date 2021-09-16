Накануне выборов в Германии хакеры осуществили кибератаку на ЦИК

Накануне парламентских выборов в Германии, которые назначены на 26 сентября, неизвестные хакеры осуществили кибератаку на серверы главы Центральной избирательной комиссии.

Об этом сообщает Business Insider.

Атака, как отмечается, была осуществлена на прошлой неделе. Веб-страница временно, достаточно короткий промежуток времени, была недоступна.

Кто стоит за атакой, пока неизвестно. Ранее эксперты предостерегали от попыток влияния на выборы со стороны РоSSии.

Глава избирательной комиссии Георг Тиль подтвердил факт атаки. При этом он заверил, что важные для выборов ІТ-системы не пострадали и защитные меры были значительно усилены.

По его словам, руководство избирательной комиссии сотрудничает с Федеральным ведомством по вопросам информационной безопасности (BSI), Ведомством по защите конституции (контрразведкой) и Федеральным управлением уголовной полиции.

Напомним, в июне министр иностранных дел ФРГ Гайко Маас выступил с заявлением. В нем он призвал немецкую власть принять меры для уменьшения уязвимости перед кибератаками, особенно перед парламентскими выборами.