На сайты президента Украины и СБУ провели сетевую атаку

Ресурсы органов власти не работали некоторое время, но доступ удалось восстановить.

Во второй половине дня 6 июля из-за аварийного технического сбоя в работе интернет-провайдеров перестали работать сайты СБУ , президента Украины и других органов государственной власти. Причиной сбоя были атаки, сообщили в Госспецсвязи.

Злоумышленники совершили атаку DNS Amplification на серверы доменных имен, обеспечивающих доступность веб-ресурсов органов государственной власти, а также сетевую атаку, направленную на нарушение сервиса маршрутизации сетевого трафика.

Именно вторая атака вызвала временную недоступность резервных маршрутов и соответствующих веб-ресурсов.

"Средствами Системы обнаружения уязвимостей и реагирования на киберинциденты и кибератаки зафиксировано аномальные события на оборудовании системы защищенного доступа государственных органов к сети интернет. По состоянию на 21:00 совместными усилиями специалистов Госспецсвязи и сервис-провайдеров организована работа через резервные физические каналы связи и в полной мере обеспечено доступность государственных информационных ресурсов. По результатам атаки зарегистрирован соответствующий киберинцидент, ведется расследование", - говорится в сообщении.

Напомним, что с 9 по 15 июня на государственные информационные ресурсы Украины осуществили более 50 тыс. кибератак. Это на 17% выше, чем за предыдущие семь дней.