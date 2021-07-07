На сайты президента Украины и СБУ провели сетевую атаку

Ресурсы органов власти не работали некоторое время, но доступ удалось восстановить.

На сайты президента Украины и СБУ провели сетевую атаку
Фото: itar-tass.com

Во второй половине дня 6 июля из-за аварийного технического сбоя в работе интернет-провайдеров перестали работать сайты СБУ, президента Украины и других органов государственной власти. Причиной сбоя были атаки, сообщили в Госспецсвязи.

Злоумышленники совершили атаку DNS Amplification на серверы доменных имен, обеспечивающих доступность веб-ресурсов органов государственной власти, а также сетевую атаку, направленную на нарушение сервиса маршрутизации сетевого трафика.

Именно вторая атака вызвала временную недоступность резервных маршрутов и соответствующих веб-ресурсов.

"Средствами Системы обнаружения уязвимостей и реагирования на киберинциденты и кибератаки зафиксировано аномальные события на оборудовании системы защищенного доступа государственных органов к сети интернет. По состоянию на 21:00 совместными усилиями специалистов Госспецсвязи и сервис-провайдеров организована работа через резервные физические каналы связи и в полной мере обеспечено доступность государственных информационных ресурсов. По результатам атаки зарегистрирован соответствующий киберинцидент, ведется расследование", - говорится в сообщении.

Напомним, что с 9 по 15 июня на государственные информационные ресурсы Украины осуществили более 50 тыс. кибератак. Это на 17% выше, чем за предыдущие семь дней.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Сотрудник МТСБУ попался на продаже видео с камер наблюдения в КиевеСотрудник МТСБУ попался на продаже видео с камер наблюдения в Киеве
Создатель интернета продал его оригинальный код за $5,4 млнСоздатель интернета продал его оригинальный код за $5,4 млн
Хакеры парализовали работу сети супермаркетов в ШвецииХакеры парализовали работу сети супермаркетов в Швеции
Facebook, Twitter и Google заявили о возможном уходе из ГонконгаFacebook, Twitter и Google заявили о возможном уходе из Гонконга
Prometheus запускает проект перевода мировых онлайн-курсов на украинскийPrometheus запускает проект перевода мировых онлайн-курсов на украинский
Блок рекламы


Похожие новости
В Грузии зафиксировали кибератаку на сайт записи на прививку против ковидаВ Грузии зафиксировали кибератаку на сайт записи на прививку против ковида
Польша связала недавнюю кибератаку со спецслужбами РоSSииПольша связала недавнюю кибератаку со спецслужбами РоSSии
СБУ заблокировала кибератаку роSSийских спецслужб на сети украинских органов властиСБУ заблокировала кибератаку роSSийских спецслужб на сети украинских органов власти
Завербованный спецслужбами РФ житель Запорожья готовил хакерскую атаку на госорганы, - СБУЗавербованный спецслужбами РФ житель Запорожья готовил хакерскую атаку на госорганы, - СБУ
Правительственные ресурсы Украины пытались атаковать роSSийские хакеры, - СБУПравительственные ресурсы Украины пытались атаковать роSSийские хакеры, - СБУ
МИД Украины требует от Twitter удалить страницу роSSийского МИД в оккупированном КрымуМИД Украины требует от Twitter удалить страницу роSSийского МИД в оккупированном Крыму
Владелец "НВ" купил сайты Finance.ua и Minfin.com.uaВладелец "НВ" купил сайты Finance.ua и Minfin.com.ua
Киберспециалисты установили, каким образом взломали сайты НацполицииКиберспециалисты установили, каким образом взломали сайты Нацполиции
РоSSиянин пытался за $1 млн подкупить сотрудника Tesla, чтобы устроить кибератакуРоSSиянин пытался за $1 млн подкупить сотрудника Tesla, чтобы устроить кибератаку
Киберполиция Украины разоблачила группировку, которая легализовала $42 миллиона через рынок криптовалютКиберполиция Украины разоблачила группировку, которая легализовала $42 миллиона через рынок криптовалют
Последние новости
Подгружаем последние новости