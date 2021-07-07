Хакеры налетели на портал Bitcoin.org и потребовали выкуп в 1 биткоин

Криптовалютный портал Bitcoin.org пострадал на этой неделе от хакерских действий. Массированная DDoS-атака привела к временной блокировке ресурса. Об этом в твиттере сообщил оператор сайта, пишет PaySpace Magazine.

Фото: ukrinform.ua

Преступники спровоцировали нарушение работы портала, после чего выдвинули требование об уплате выкупа в один биткоин. Позднее оператору сайта удалось восстановить его работу. Однако так и неизвестно, заплатил ли портал выкуп хакерам.

Контекст

Домен Bitcoin.org был зарегистрирован 18 августа 2008 года. Предположительно сайт был запущен самим создателем первой криптовалюты Сатоши Накамото. В настоящий момент на страницах Bitcoin.org содержатся данные о структуре блокчейна биткоина, а также открытое программное обеспечение криптоактива. Информация о хакерской группировке, осуществившей атаку, не разглашается.

DDoS-атака — это хакерская атака на вычислительную систему с целью довести ее до отказа, то есть создание таких условий, при которых добросовестные пользователи системы не могут получить доступ к предоставляемым системным ресурсам.

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