Хакеры налетели на портал Bitcoin.org и потребовали выкуп в 1 биткоин
Криптовалютный портал Bitcoin.org пострадал на этой неделе от хакерских действий. Массированная DDoS-атака привела к временной блокировке ресурса. Об этом в твиттере сообщил оператор сайта, пишет PaySpace Magazine.
Преступники спровоцировали нарушение работы портала, после чего выдвинули требование об уплате выкупа в один биткоин. Позднее оператору сайта удалось восстановить его работу. Однако так и неизвестно, заплатил ли портал выкуп хакерам.
Контекст
Домен Bitcoin.org был зарегистрирован 18 августа 2008 года. Предположительно сайт был запущен самим создателем первой криптовалюты Сатоши Накамото. В настоящий момент на страницах Bitcoin.org содержатся данные о структуре блокчейна биткоина, а также открытое программное обеспечение криптоактива. Информация о хакерской группировке, осуществившей атаку, не разглашается.
DDoS-атака — это хакерская атака на вычислительную систему с целью довести ее до отказа, то есть создание таких условий, при которых добросовестные пользователи системы не могут получить доступ к предоставляемым системным ресурсам.
Ранее
- В мае хакерам удалось взломать компьютерную сеть трубопроводной компании Colonial Pipeline. Из-за атаки она была вынуждена остановить поставки топлива в несколько густонаселенных американских штатов. В итоге Colonial Pipeline заплатила хакерам около $5 млн в биткоинах за восстановление доступа к сети.
- В конце июня в компании Microsoft заявили об очередной кибератаке хакеров из Nobelium. Эту группу связывают с роSSийскими спецслужбами. По словам сотрудников отдела безопасности Microsoft, атака была предпринята в 20-х числах июня, а ее целями стали госорганы США, а также целый ряд пользователей в Великобритании, Канаде и Германии. Всего атаке подверглись 36 стран.
- Федеральная полиция Бразилии ликвидировала Bitcoin Banco Group, ущерб от действий которой превысил $300 млн. Жертвами мошенников стали более 7 тыс граждан страны. Руководитель инвестиционной фирмы Клаудио Оливейра, известный под прозвищем «Король биткоинов», взят под стражу. Следствие по делу Bitcoin Banco Group заняло почти три года.