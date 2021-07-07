Хакеры налетели на портал Bitcoin.org и потребовали выкуп в 1 биткоин

Криптовалютный портал Bitcoin.org пострадал на этой неделе от хакерских действий. Массированная DDoS-атака привела к временной блокировке ресурса. Об этом в твиттере сообщил оператор сайта, пишет PaySpace Magazine.

Хакеры налетели на портал Bitcoin.org и потребовали выкуп в 1 биткоин
Фото: ukrinform.ua

Преступники спровоцировали нарушение работы портала, после чего выдвинули требование об уплате выкупа в один биткоин. Позднее оператору сайта удалось восстановить его работу. Однако так и неизвестно, заплатил ли портал выкуп хакерам.

Контекст

Домен Bitcoin.org был зарегистрирован 18 августа 2008 года. Предположительно сайт был запущен самим создателем первой криптовалюты Сатоши Накамото. В настоящий момент на страницах Bitcoin.org содержатся данные о структуре блокчейна биткоина, а также открытое программное обеспечение криптоактива. Информация о хакерской группировке, осуществившей атаку, не разглашается.

DDoS-атака — это хакерская атака на вычислительную систему с целью довести ее до отказа, то есть создание таких условий, при которых добросовестные пользователи системы не могут получить доступ к предоставляемым системным ресурсам.

Ранее

  • В мае хакерам удалось взломать компьютерную сеть трубопроводной компании Colonial Pipeline. Из-за атаки она была вынуждена остановить поставки топлива в несколько густонаселенных американских штатов. В итоге Colonial Pipeline заплатила хакерам около $5 млн в биткоинах за восстановление доступа к сети.
  • В конце июня в компании Microsoft заявили об очередной кибератаке хакеров из Nobelium. Эту группу связывают с роSSийскими спецслужбами. По словам сотрудников отдела безопасности Microsoft, атака была предпринята в 20-х числах июня, а ее целями стали госорганы США, а также целый ряд пользователей в Великобритании, Канаде и Германии. Всего атаке подверглись 36 стран.
  • Федеральная полиция Бразилии ликвидировала Bitcoin Banco Group, ущерб от действий которой превысил $300 млн. Жертвами мошенников стали более 7 тыс граждан страны. Руководитель инвестиционной фирмы Клаудио Оливейра, известный под прозвищем «Король биткоинов», взят под стражу. Следствие по делу Bitcoin Banco Group заняло почти три года.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Сотрудник МТСБУ попался на продаже видео с камер наблюдения в КиевеСотрудник МТСБУ попался на продаже видео с камер наблюдения в Киеве
Создатель интернета продал его оригинальный код за $5,4 млнСоздатель интернета продал его оригинальный код за $5,4 млн
Хакеры парализовали работу сети супермаркетов в ШвецииХакеры парализовали работу сети супермаркетов в Швеции
Facebook, Twitter и Google заявили о возможном уходе из ГонконгаFacebook, Twitter и Google заявили о возможном уходе из Гонконга
Prometheus запускает проект перевода мировых онлайн-курсов на украинскийPrometheus запускает проект перевода мировых онлайн-курсов на украинский
Блок рекламы


Похожие новости
Связанные с РФ хакеры взломали Национальный комитет республиканцев США - BloombergСвязанные с РФ хакеры взломали Национальный комитет республиканцев США - Bloomberg
Вероятно связанные с Россией хакеры требуют $70 млн за восстановление похищенных у компаний данныхВероятно связанные с Россией хакеры требуют $70 млн за восстановление похищенных у компаний данных
Хакеры парализовали работу сети супермаркетов в ШвецииХакеры парализовали работу сети супермаркетов в Швеции
В атаке на сетевые хранилища WD хакеры пользовались системным скриптом, в котором была удалена проверка пароляВ атаке на сетевые хранилища WD хакеры пользовались системным скриптом, в котором была удалена проверка пароля
Белорусский портал TUT.by убрал из открытого доступа сообщения за полтора года по обвинению в "экстремизме"Белорусский портал TUT.by убрал из открытого доступа сообщения за полтора года по обвинению в "экстремизме"
Украинские хакеры нанесли компаниям из США и Кореи ущерб на полмиллиарда долларовУкраинские хакеры нанесли компаниям из США и Кореи ущерб на полмиллиарда долларов
Биткоин-инвесторы потеряли более $80 млн за полгода от действий мошенниковБиткоин-инвесторы потеряли более $80 млн за полгода от действий мошенников
Минюст США вернул часть выкупа за Colonial Pipeline, уплаченного хакерамМинюст США вернул часть выкупа за Colonial Pipeline, уплаченного хакерам
Хакеры атаковали систему городского транспорта Нью-ЙоркаХакеры атаковали систему городского транспорта Нью-Йорка
Украинские хакеры, взломавшие 100 млн аккаунтов пользователей со всего мира, могут сесть на 12 летУкраинские хакеры, взломавшие 100 млн аккаунтов пользователей со всего мира, могут сесть на 12 лет
Последние новости
Подгружаем последние новости