Владелец TikTok передумал продавать бизнес в США после ухода Трампа

Предыстория

В прошлом году Трамп распорядился заблокировать TikTok в США . Чтобы избежать запрета, ByteDance договорилась о продаже своих американских активов компаниям Oracle и Walmart.

По условиям сделки, ByteDance должна была зарегистрировать американскую компанию под названием TikTok Global, продать 20% и сохранить за собой оставшиеся 80%.