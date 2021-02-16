Владелец TikTok передумал продавать бизнес в США после ухода Трампа

Китайская компания ByteDance передумала продавать американский бизнес TikTok компаниям Oracle и Walmart после того, как бывший президент США Дональд Трамп покинул свой пост.

Владелец TikTok передумал продавать бизнес в США после ухода Трампа
Фото: softed.su

Китайская компания ByteDance передумала продавать американский бизнес TikTok компаниям Oracle и Walmart после того, как бывший президент США Дональд Трамп покинул свой пост. Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на источник.

Что известно о сделке

«Сделка главным образом должна была удовлетворить требования администрации Трампа. Но он ушел, и сделка потеряла смысл», — рассказал источник South China Morning Post.

По его словам, ByteDance полагала, что сделка с компанией Oracle, основатель которой Ларри Эллисон поддерживал Трампа, могли бы стать полезной для нее, если бы Трамп остался на посту после выборов. Однако на выборах победил Джо Байден, и компания утратила интерес к сделке. Теперь ByteDance подбирает новую структуру для работы в США.

Власти Китая не планируют вмешиваться в коммерческие детали сделки, отмечает другой источник, но все же обозначили определенные условия. В частности, из-за нового закона ByteDance не может продать американской компании свои основные алгоритмы. Второй пункт — политический, добавил источник. Ситуация с ByteDance не должна выглядеть как «преклонение колен перед правительством США», пояснил он, так как это может стать плохим примером для других китайских компаний.

Предыстория

В прошлом году Трамп распорядился заблокировать TikTok в США. Чтобы избежать запрета, ByteDance договорилась о продаже своих американских активов компаниям Oracle и Walmart.

По условиям сделки, ByteDance должна была зарегистрировать американскую компанию под названием TikTok Global, продать 20% и сохранить за собой оставшиеся 80%.

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила о приостановке сделки по принудительной продаже бизнеса TikTok в США. Источники издания утверждали, что администрация Байдена решила провести собственную проверку и оценить потенциальную угрозу безопасности данных американских пользователей, которые собирает TikTok.

По одному из сценариев, о которых рассказал источник WSJ, власти США могут отказаться от требования продать сервис, если управлять данными пользователей TikTok будет некая третья доверенная сторона.

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