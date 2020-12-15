РоSSийские хакеры взломали Департамент внутренней безопасности США - Reuters
Взлом был частью хакерской атаки, в результате которой злоумышленники получили доступ к данным министерства финансов и торговли США.
Команда опытных хакеров, предположительно работающих на правительство РоSSии, получила доступ к внутренним коммуникациям в Министерстве внутренней безопасности США (Department of Homeland Security, DHS).
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на осведомленные источники.
Взлом был частью хакерской атаки, в результате которой злоумышленники получили доступ к данным министерства финансов и торговли США.
Министерство внутренней безопасности США - это система государственных органов, отвечающих за безопасность границ, кибербезопасность и в последнее время за безопасное распространение вакцины от COVID-19.
Напомним, роSSийские хакеры, связанные со Службой внешней разведки, взломали системы Министерства финансов США. В течение нескольких месяцев злоумышленники отслеживали переписку сотрудников ведомства. Хакеры, которые, как считается, работают на РоSSию, отслеживали внутренний трафик электронной почты, однако, по словам источников, это может быть лишь верхушкой айсберга.