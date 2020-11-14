В Microsoft заявили о хакерских атаках на компании, которые разрабатывают вакцины от ковида

Хакеры, среди прочего, взламывали личные аккаунты сотрудников компаний.

Семь известных компаний, которые непосредственно вовлечены в исследования вакцин и лечение Covid-19, подверглись хакерским атакам.

Об этом пишет blogs.Microsoft.com.

Речь идет о ведущих фармацевтических компаниях и исследователях вакцин в Канаде, Франции, Индии, Южной Корее и США . Атаки осуществили хакеры из РоSSии и Северной Кореи.

В "компаниях-жертвах" вакцины проходят различные этапы клинических испытаний. Одна из компаний разработала тест на Covid-19. Несколько компаний имеют контракты с государственными органами или получают от них инвестиции.

Хакеры, среди прочего, взламывали личные аккаунты сотрудников компаний и, притворяясь работниками ВОЗ, использовали фишинговые рассылки.

В Microsoft заявили, что эти атаки должно "осудить все цивилизованное общество" и призвали правительства стран предпринять соответствующие действия.

Напомним, украинская компания "Биофарма" завершила клинические испытания препарата "Биовен" (иммуноглобулин) для больных коронавирусом.