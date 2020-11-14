В Microsoft заявили о хакерских атаках на компании, которые разрабатывают вакцины от ковида

Хакеры, среди прочего, взламывали личные аккаунты сотрудников компаний.

В Microsoft заявили о хакерских атаках на компании, которые разрабатывают вакцины от ковида
Фото: blogs.Microsoft.com

Семь известных компаний, которые непосредственно вовлечены в исследования вакцин и лечение Covid-19, подверглись хакерским атакам.

Об этом пишет blogs.Microsoft.com.

Речь идет о ведущих фармацевтических компаниях и исследователях вакцин в Канаде, Франции, Индии, Южной Корее и США. Атаки осуществили хакеры из РоSSии и Северной Кореи.

В "компаниях-жертвах" вакцины проходят различные этапы клинических испытаний. Одна из компаний разработала тест на Covid-19. Несколько компаний имеют контракты с государственными органами или получают от них инвестиции.

Хакеры, среди прочего, взламывали личные аккаунты сотрудников компаний и, притворяясь работниками ВОЗ, использовали фишинговые рассылки.

В Microsoft заявили, что эти атаки должно "осудить все цивилизованное общество" и призвали правительства стран предпринять соответствующие действия.

Напомним, украинская компания "Биофарма" завершила клинические испытания препарата "Биовен" (иммуноглобулин) для больных коронавирусом.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Винницкой области СБУ разоблачила хакеров, воровавших ответы на экзаменационные билеты в вузахВ Винницкой области СБУ разоблачила хакеров, воровавших ответы на экзаменационные билеты в вузах
СНБО запустил обучение по программе для "белых хакеров"СНБО запустил обучение по программе для "белых хакеров"
Минюст США опустошил биткоин-кошелек на $1 миллиард. Не обошлось без хакераМинюст США опустошил биткоин-кошелек на $1 миллиард. Не обошлось без хакера
Хакеры заблокировали работу сайта уполномоченного по правам человекаХакеры заблокировали работу сайта уполномоченного по правам человека
Google ухудшает условия пользования собственными сервисамиGoogle ухудшает условия пользования собственными сервисами
Блок рекламы


Похожие новости
США заявили об атаках связанных с Россией хакеров на системы органов государственной властиСША заявили об атаках связанных с Россией хакеров на системы органов государственной власти
США обвинили шестерых россиян в кибератаках на Украину и ФранциюСША обвинили шестерых россиян в кибератаках на Украину и Францию
У Microsoft сбоят облака. Решение проблем пока что не нашлосьУ Microsoft сбоят облака. Решение проблем пока что не нашлось
СМИ: Компании Oracle и Walmart могут заплатить за американский сегмент TikTok $12 миллиардовСМИ: Компании Oracle и Walmart могут заплатить за американский сегмент TikTok $12 миллиардов
Владелец TikTok отказался продавать Microsoft американскую часть соцсетиВладелец TikTok отказался продавать Microsoft американскую часть соцсети
Walmart и Microsoft объединились для выкупа американских активов TikTokWalmart и Microsoft объединились для выкупа американских активов TikTok
Microsoft готова купить TikTok за $30 миллиардов — СМИMicrosoft готова купить TikTok за $30 миллиардов — СМИ
Microsoft передумала покупать TikTok после заявлений ТрампаMicrosoft передумала покупать TikTok после заявлений Трампа
Microsoft подтвердила намерение купить TikTokMicrosoft подтвердила намерение купить TikTok
Microsoft ведёт переговоры о покупке TikTok, чтобы спасти сервис от запрета в СШАMicrosoft ведёт переговоры о покупке TikTok, чтобы спасти сервис от запрета в США
Последние новости
Подгружаем последние новости