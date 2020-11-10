Хакеры заблокировали работу сайта уполномоченного по правам человека

Денисова сообщила, что сайт не работает второй день подряд.

Сайт уполномоченного Верховной Рады по правам человека уже два дня заблокирован из-за хакерских атак.

Об этом омбудсмен Людмила Денисова сообщила во вторник, 10 ноября.

"Второй день подряд заблокирована работа сайта Уполномоченного ВРУ по правам человека из-за очередных посторонних атак ... Из-за постоянных хакерских атак сайт уполномоченного остается недоступным", - написала она в фейсбуке.

Она отметила, что сотрудники отдела информационных систем и защиты информации секретариата Офиса омбудсмена сейчас проводят соответствующие технические работы.

"Всю актуальную информацию читайте на публичных страницах в Facebook и Telegram", - добавила Денисова.

В конце сентября хакеры атаковали сайт Нацполиции и опубликовали фейковые новости, в частности о якобы аварии на Ровенской АЭС и гибели американских военных.