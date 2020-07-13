Німеччина запропонувала ЄС запровадити санкції проти Росії за кібератаку

Хакерська атака на комп'ютерну систему Бундестагу навесні 2015 стала на той час найбільшим таким злочином в Німеччині.

Німеччина запропонувала ЄС запровадити санкції проти Росії за кібератаку
Фото: autocentre.ua

Німецький уряд запропонував країнам-членам Європейського Союзу запровадити спільні санкції через масштабну хакерську атаку на Бундестаг п'ять років тому.

У федеральному уряді Німеччини вважають, що до неї був причетний хакер Головного розвідувального управління Генерального штабу Російської Федерації, передає DW.

Ініціативу запровадити спільні санкції Берлін зробив ще 3 червня, однак рішення в ЄС поки не ухвалене, повідомляє інформагенція dpa з посиланням на отриману копію відповіді уряду на запит фракції Лівої партії в Бундестазі.

Федеральна прокуратура Німеччини 5 травня видала ордер на арешт громадянина Росії Дмитра Бадіна. У прокуратурі припускають, що він є членом хакерської групи APT28 і підозрюють, що Бадін "відповідав за хакерську атаку на німецький Бундестаг у квітні-травні 2015 року".

За даними Радіо Свобода, Бадін, ймовірно, є службовцем військової частини 26165, розташованої на Комсомольському проспекті в Москві. Ця військова частина відома тим, що в ній служать криптографи і фахівці з комп'ютерної безпеки. За радянських часів ця військова частина займалася дешифруванням такриптоаналізу перехоплених повідомлень для 6-го управління ГРУ, який займався радіотехнічною розвідкою.

Федеральний уряд "подав пропозиції щодо санкцій в рамках ЄС і представив масштабний пакет доказів на основі результатів розслідування німецьких органів, розвідувальної інформації та загальнодоступних джерел" та надіслав їх іншим країнам-членам ЄС.

Речник Єврокомісії у відповідь на запит dpa зазначив, що окремі країни ЄС можуть вносити такі пропозиції. "Далі рішення за Радою ЄС, яке має бути ухвалене одноголосно", - зауважив він, додавши, що відповідне повідомлення зроблять лише після ухвалення такого рішення.

Якщо ЄС таки запровадить санкції за хакерську атаку на Бундестаг, то це стане першим випадком застосування режиму санкцій у відповідь на кібератаки з моменту його ухвалення в травні 2019 році.

Хакерська атака на комп'ютерну систему Бундестагу стала на той час найбільшим таким злочином в Німеччині. У квітні 2015 року хакерам вдалося проникнути у внутрішні мережі німецького парламенту і викрасти 16 Гб даних. Хакерська атака виявилася настільки серйозною, що комп'ютерну систему бундестагу довелося відключити на кілька днів з метою безпеки.

У 2017 році Рада ЄС вирішила розробити основу для спільної дипломатичної відповіді Євросоюзу на шкідливу кібердіяльність - так званий набір інструментів кібердипломатії (Cyber Diplomacy Toolbox). Цей "набір інструментів" націлений на "окремих осіб чи групи, а не на країни", наголосили у федеральному уряді у відповіді на запит фракції Лівої партії.

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