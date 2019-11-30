Pinterest запустил магазин с уникальными товарами от малого бизнеса

В преддверии «Субботы малого бизнеса» и начала торгового сезона Pinterest запустил Pinterest Shop – новый раздел для тех профилей, которые продают товары собственного изготовления.

В магазине на данный момент представлены 17 разных компаний, которые производят уникальные и эксклюзивные товары.

Чтобы товары отображались в новом разделе, предпринимателям нужно загрузить в сервис каталог своей продукции. Все товары будут автоматически превращены в товарные пины.

Pinterest заявил, что продолжит наполнять Pinterest Shop товарами от избранных бизнесов.

По данным сервиса, розничные бренды, продающие свои товары на платформе, отмечают в два раза больший возврат от инвестиций, вложенных в рекламу, и в 1,3 раза больший ROI, чем из традиционного поиска.