Instagram тестирует новый формат «историй» по типу видеороликов из TikTok

Instagram запустил в Бразилии новый формат «историй», которые напоминают видеоролики из TikTok. Он получил название Reels.

С помощью Reels пользователи могут создавать 15-секундные видеоролики с музыкальным сопровождением и делиться ими в разделе «историй».

В рамках теста Instagram также добавил новый раздел с самыми популярными Reels (Top Reels) на вкладку «Поиск и интересное».

При создании «историй» в новом формате пользователи могут использовать композиции из обширного каталога музыки или же брать аудио из других видео, чтобы сделать ремикс.

Новая функция запущена на iOS и Android. В Бразилии она получила название Cenas.

Директор по управлению продуктами Instagram Робби Штайн (Robby Stein) признал заслуги TikTok в популяризации этого формата, но при этом отметил, что «двух одинаковых продуктов не бывает».

Бразилия в качестве стартового полигона для новой функции была выбрана потому, что там много пользователей Instagram, и они не так одержимы TikTok, как пользователи в Индии.

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