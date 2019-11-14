Instagram тестирует новый формат «историй» по типу видеороликов из TikTok
Instagram
С помощью Reels пользователи могут создавать 15-секундные видеоролики с музыкальным сопровождением и делиться ими в разделе «историй».
В рамках теста Instagram также добавил новый раздел с самыми популярными Reels (Top Reels) на вкладку «Поиск и интересное».
При создании «историй» в новом формате пользователи могут использовать композиции из обширного каталога музыки или же брать аудио из других видео, чтобы сделать ремикс.
Новая функция запущена на iOS и Android. В Бразилии она получила название Cenas.
Директор по управлению продуктами Instagram Робби Штайн (Robby Stein) признал заслуги TikTok в популяризации этого формата, но при этом отметил, что «двух одинаковых продуктов не бывает».
Бразилия в качестве стартового полигона для новой функции была выбрана потому, что там много пользователей Instagram, и они не так одержимы TikTok, как пользователи в Индии.
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14.11.2019 14:50
14.11.2019 14:50