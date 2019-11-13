Telegram потребовал прекратить рассмотрение иска SEC

Компания Telegram Group Inc. потребовала прекратить рассмотрение в суде иска, поданного против нее Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) из-за запуска блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) и криптовалюты Gram.

Как следует из опубликованных материалов суда, ответчик «просит суд полностью и без права на повторную подачу отклонить заявление истца против Telegram». Адвокаты Telegram Group Inc. подчеркивают, что подзащитная им организация полностью отвергает все обвинения в свой адрес.

При этом в документе в очередной раз отмечается, что Gram в момент запуска «будет являться валютой и/или товаром», а не ценной бумагой, на чем настаивают американские власти.

Адвокаты Telegram Group Inc. также подчеркнули, что компания имела законные основания для проведения ICO, в результате которого были привлечены порядка $1,7 млрд. По их данным, средства, полученные от 171 покупателя, частично были направлены на развитие и запуск блокчейн-платформы TON.

Напомним, SEC получила временный судебный запрет на первичное размещение токенов Gram компаниями Telegram Group и TON Issuer на сумму в $1,7 млрд 11 октября. По мнению ведомства, продажу криптовалюты нужно было зарегистрировать как сделку с ценными бумагами.

В связи c решением SEC, руководство Telegram приняло решение о переносе даты запуска блокчейн-платформы TON на более поздний срок.