Facebook запустил новый раздел News для части пользователей в США

Facebook произвёл ограниченный запуск нового раздела News, который будет содержать новостной контент от ведущих издателей, в США. Тестирование охватывает около 200 тыс. пользователей.

? Introducing Facebook News — a dedicated news tab starting to roll out today in the US pic.twitter.com/Mrkx6CGWaq

Facebook (@facebook) October 25, 2019

У тех пользователей, которые попали в выборку, появилась новая вкладка News в мобильном приложении Facebook. Она содержит новости национального масштаба, отбираемые вручную кураторами, а также локальные публикации по крупным городам, таким как Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Чикаго, Даллас, Филадельфия, Хьюстон, Вашингтон, Майами, Атланта и Бостон.

В новом разделе пользователи могут просматривать как обсуждаемые события, так и публикации по отдельным темам. Персонализированный контент подбирается алгоритмически.

Что касается критериев отбора публикаций, то в их числе значатся распространённость, воздействие, интерес и разнообразие.

Пользователи также могут выбрать тех издателей, публикации которых они хотели бы видеть, и тех, чьи материалы они хотели бы скрыть.

Во всех публикациях Facebook News приводит ссылки на сайты издателей и учитывает заданные ими ограничения на доступ к контенту, т.е. соцсеть не делает платный контент доступным для всех пользователей. В этом отличие нового сервиса от, например, Apple News, который взимает ежемесячную плату за безлимитный доступ к публикациям изданий-партнёров.

На данный момент все издатели в Facebook News разделены по 4 категориям: общие новости, тематические, разные и местные.

Издатели, участвующие в программе, должны выполнять требования Facebook и предоставлять «информативные, достоверные, значимые и уникальные» материалы, соответствующие стандартам сообщества.

С какими именно издателями уже сотрудничает Facebook, пока не уточняется. По данным Financial Times, общий список включает около 200 участников, среди которых – The Wall Street Journal, BuzzFeed, Business Insider и другие авторитетные СМИ.

Отметим, ранее глава Facebook Марк Цукерберг заявил, что Facebook News не будет предоставлять данные рекламодателям.

По данным The Wall Street Journal, Facebook намерен платить СМИ по $3 млн в год за новостной контент.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Internet и сети

←+Ctrl+→

Интересные новости
Правообладатели отключили сервера пиратского плеера Moonwalk. Его использовали онлайн-кинотеатры в уанетеПравообладатели отключили сервера пиратского плеера Moonwalk. Его использовали онлайн-кинотеатры в уанете
G Suite возглавит бывший топ-менеджер MicrosoftG Suite возглавит бывший топ-менеджер Microsoft
Facebook удалил 50 роSSийских учетных записей в Instagram перед выборами в СШАFacebook удалил 50 роSSийских учетных записей в Instagram перед выборами в США
IAB Europe выставила на обсуждение новую версию GDPR-фреймворкаIAB Europe выставила на обсуждение новую версию GDPR-фреймворка
Google Ads запустил отчёты о конверсиях в корзинеGoogle Ads запустил отчёты о конверсиях в корзине
Блок рекламы


Похожие новости
BBC запустила версию своего новостного сайта для TorBBC запустила версию своего новостного сайта для Tor
Facebook удалил 50 роSSийских учетных записей в Instagram перед выборами в СШАFacebook удалил 50 роSSийских учетных записей в Instagram перед выборами в США
Google Ads запустил отчёты о конверсиях в корзинеGoogle Ads запустил отчёты о конверсиях в корзине
Facebook меняет правила подсчёта органических показовFacebook меняет правила подсчёта органических показов
Марк Цукерберг о том, зачем миру Facebook и «пятое сословие»Марк Цукерберг о том, зачем миру Facebook и «пятое сословие»
Snapchat запустил динамическую рекламуSnapchat запустил динамическую рекламу
Facebook расширил доступ к размещению рекламы в результатах поискаFacebook расширил доступ к размещению рекламы в результатах поиска
В итальянском вузе запустили программу по специальности «инфлюенсер в соцсетях»
Facebook удалит серые значки подлинности со страниц компанийFacebook удалит серые значки подлинности со страниц компаний
Разработчики WordPress частично решили проблему валидности HTMLРазработчики WordPress частично решили проблему валидности HTML
Последние новости
Подгружаем последние новости