Facebook запустил новый раздел News для части пользователей в США

Facebook произвёл ограниченный запуск нового раздела News, который будет содержать новостной контент от ведущих издателей, в США . Тестирование охватывает около 200 тыс. пользователей.

? Introducing Facebook News — a dedicated news tab starting to roll out today in the US pic.twitter.com/Mrkx6CGWaq — Facebook (@facebook) October 25, 2019

У тех пользователей, которые попали в выборку, появилась новая вкладка News в мобильном приложении Facebook. Она содержит новости национального масштаба, отбираемые вручную кураторами, а также локальные публикации по крупным городам, таким как Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Чикаго, Даллас, Филадельфия, Хьюстон, Вашингтон, Майами, Атланта и Бостон.

В новом разделе пользователи могут просматривать как обсуждаемые события, так и публикации по отдельным темам. Персонализированный контент подбирается алгоритмически.

Что касается критериев отбора публикаций, то в их числе значатся распространённость, воздействие, интерес и разнообразие.

Пользователи также могут выбрать тех издателей, публикации которых они хотели бы видеть, и тех, чьи материалы они хотели бы скрыть.

Во всех публикациях Facebook News приводит ссылки на сайты издателей и учитывает заданные ими ограничения на доступ к контенту, т.е. соцсеть не делает платный контент доступным для всех пользователей. В этом отличие нового сервиса от, например, Apple News, который взимает ежемесячную плату за безлимитный доступ к публикациям изданий-партнёров.

На данный момент все издатели в Facebook News разделены по 4 категориям: общие новости, тематические, разные и местные.

Издатели, участвующие в программе, должны выполнять требования Facebook и предоставлять «информативные, достоверные, значимые и уникальные» материалы, соответствующие стандартам сообщества.

С какими именно издателями уже сотрудничает Facebook, пока не уточняется. По данным Financial Times, общий список включает около 200 участников, среди которых – The Wall Street Journal, BuzzFeed, Business Insider и другие авторитетные СМИ .

Отметим, ранее глава Facebook Марк Цукерберг заявил, что Facebook News не будет предоставлять данные рекламодателям.