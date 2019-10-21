Facebook меняет правила подсчёта органических показов

В частности, Facebook начнёт по-другому учитывать повторные показы. Изменения коснутся того временного периода, в течение которого засчитываются показы, связанные с одним и тем же человеком.
Из-за того, что показы будут учитываться с меньшей частотой, их общее количество может сократиться.
При этом Facebook не может спрогнозировать, как это обновление повлияет на отдельные страницы и повлияет ли вообще. Согласно заявлению соцсети, колебания в числе показов для страниц и постов – это нормальное явление, а на итоговый показатель влияет много факторов.
На дистрибуцию контента и другие метрики вовлечённости это изменение не повлияет, они должны остаться на том же уровне.
Предстоящие изменения призваны привести в соответствие то, как подсчитываются органические и платные показы, чтобы компании могли проводить более точные сравнения между ними.