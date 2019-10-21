Facebook меняет правила подсчёта органических показов

Facebook меняет свой подход к подсчёту органических показов для страниц. На это обратил внимание бывший директор по социальным медиа Tne Next Web Мэтт Навара в Twitter.

Изменения в методике подсчёта органических показов будут запущены в период с 17 по 28 октября.

Bad news, social media managers…Facebook is changing how it calculates organic impressions meaning it will likely show a decline. Changes rolling out between Oct 17 — 28 pic.twitter.com/3QHuUqbCDZ

— Matt Navarra (@MattNavarra) October 17, 2019

В частности, Facebook начнёт по-другому учитывать повторные показы. Изменения коснутся того временного периода, в течение которого засчитываются показы, связанные с одним и тем же человеком.

Из-за того, что показы будут учитываться с меньшей частотой, их общее количество может сократиться.

При этом Facebook не может спрогнозировать, как это обновление повлияет на отдельные страницы и повлияет ли вообще. Согласно заявлению соцсети, колебания в числе показов для страниц и постов – это нормальное явление, а на итоговый показатель влияет много факторов.

На дистрибуцию контента и другие метрики вовлечённости это изменение не повлияет, они должны остаться на том же уровне.

Предстоящие изменения призваны привести в соответствие то, как подсчитываются органические и платные показы, чтобы компании могли проводить более точные сравнения между ними.

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