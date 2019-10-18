Facebook запустил настраиваемые шаблоны для рекламных «историй»

Facebook представил новые настраиваемые шаблоны для рекламных Stories, которые можно использовать в самой соцсети, Instagram и Messenger.

Новые шаблоны позволяют адаптировать существующие креативы под формат «историй» с минимальными усилиями.

Чтобы воспользоваться новой функцией, нужно:

  • загрузить креатив в Ads Manager;
  • выбрать стиль и цвета для фона;
  • добавить текст рекламного сообщения;
  • обрезать лишнее.

Применяя эти настройки, рекламодатели смогут создавать нативные рекламные объявления, неотличимые от обычных Stories.

Согласно Facebook, использование настраиваемых шаблонов вместо шаблонов по умолчанию может повысить эффективность кампании за счёт большей естественности и согласованности рекламных объявлений со стилем бренда и конкретной кампанией.

Подробнее о новой функции можно узнать в Справочном центре Facebook Business.

Напомним, что ранее в этом месяце, в преддверии праздничного сезона, Facebook анонсировал несколько новых инструментов для бизнеса, включая настраиваемые шаблоны для Stories Ads.

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